台南市龍崎區今辦植樹活動 送粉紅風鈴木樹苗

今天植樹節，台南市龍崎區公所今天上午7點在龍崎區虎形山公園舉辦植樹節活動，包括龍崎區農會、崎頂里環保義工隊員及永續發展協會人員一同參與，現場除了植樹外，另外還贈送粉紅風鈴木樹苗給參與活動的民眾帶回家種植，為綠化家園，減碳生活盡一分心力。

植樹活動由龍崎區公所、台榮星電線慈善事業基金會與龍崎區崎頂里辦公處共同辦理，立法委員王定宇、台南市議員郭鴻儀、陳皇宇、龍崎行善團、祥頂實業公司、歸仁警分局長邱顯良等人一同參與。

龍崎區長顏振羽表示，龍崎區有特殊岩質地貌，常導致當地發生邊坡土石滑落，辦理植樹活動，可以達成水土保持教育功能，另等樹木茁壯開花時，景色隨著四季變化，吸引外地民眾來龍崎賞花，帶來龐大的觀光效益，讓龍崎成為賞花秘境，成為台南市的後花園。