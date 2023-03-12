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台南市龍崎區今辦植樹活動 送粉紅風鈴木樹苗

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
紀念今天植樹節，台南市龍崎區公所在虎形山公園舉辦植樹節活動。圖／龍崎區公所提供
紀念今天植樹節，台南市龍崎區公所在虎形山公園舉辦植樹節活動。圖／龍崎區公所提供

今天植樹節，台南市龍崎區公所今天上午7點在龍崎區虎形山公園舉辦植樹節活動，包括龍崎區農會、崎頂里環保義工隊員及永續發展協會人員一同參與，現場除了植樹外，另外還贈送粉紅風鈴木樹苗給參與活動的民眾帶回家種植，為綠化家園，減碳生活盡一分心力。

植樹活動由龍崎區公所、台榮星電線慈善事業基金會與龍崎區崎頂里辦公處共同辦理，立法委員王定宇、台南市議員郭鴻儀、陳皇宇、龍崎行善團、祥頂實業公司、歸仁警分局長邱顯良等人一同參與。

龍崎區長顏振羽表示，龍崎區有特殊岩質地貌，常導致當地發生邊坡土石滑落，辦理植樹活動，可以達成水土保持教育功能，另等樹木茁壯開花時，景色隨著四季變化，吸引外地民眾來龍崎賞花，帶來龐大的觀光效益，讓龍崎成為賞花秘境，成為台南市的後花園。

台南市長黃偉哲說為了關懷地球環境、響應植樹減碳生活，透過植樹活動，邀請大家攜手廣植樹木與綠美化環境，俾利增加綠地面積及塑造出優質的環境，創造更美麗、更健康、更快樂的生活空間。

紀念今天植樹節，台南市龍崎區公所在虎形山公園舉辦植樹節活動。圖／龍崎區公所提供
紀念今天植樹節，台南市龍崎區公所在虎形山公園舉辦植樹節活動。圖／龍崎區公所提供

植樹節

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