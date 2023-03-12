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徜徉柚花香 今麻豆農會路跑推廣文旦還有音樂會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023柚花追香路跑活動，今早在台南麻豆開跑。圖 ／台南市政府提供
2023柚花追香路跑活動，今早在台南麻豆開跑。圖 ／台南市政府提供

2023柚花追香路跑今早在台南麻豆起跑，千餘人徜徉在柚花香中，享受跑步流汗快感，主辦單位會後還在文旦園安排銅鑼音樂會更添浪漫。

路跑由麻豆農會舉辦，今早在安業國小開跑，今年邁入第四年，分為樂跑組(6km)、健跑組(12km)、半馬組(21km)。農會表示，柚花追香路跑是由台灣文旦產區組成的「文旦大聯盟」推廣賽事活動，麻豆文旦種植面積為全台之冠，3月剛好是柚花綻放，辦路跑最適合，後續將在花蓮瑞穗、玉溪及宜蘭冬山等地舉辦，歡迎全國民眾一同參賽，享受柚花香之美。

台南市長黃偉哲今早也到場與市議員陳秋宏、尤榮智等人為賽事鳴笛。黃偉哲表示，柚花追香路跑的選手很幸福，能徜徉在柚花香中，享受美麗豐富的田園風光。

黃偉哲也說，麻豆文旦是台南重要農特產品，希望大家都能享受賽事過程樂趣，沿途感受台南魅力。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，每一組參賽者都能體驗到獨特台南田園風光，此外，也在井東里5012生態果園、汽球彥果園舉辦「音樂散步策」，除有公益市集及割草車等各項農業體驗，更邀請被譽為「台灣國寶」的吳宗霖演出銅鑼音樂會，藉由音樂讓更多人感受柚園之美。

台南市長（右三）黃偉哲等人到場鳴笛為選手們加油。圖 ／台南市政府提供
台南市長（右三）黃偉哲等人到場鳴笛為選手們加油。圖 ／台南市政府提供

文旦 路跑

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