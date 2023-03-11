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憂水情不穩非法水井增 雲縣府加強取締、今年已封25口
雲林縣湖山水庫目前蓄水率42.8％，有效蓄水量約2181萬公噸，水庫每天出水約24公噸，預估至6月底前供水無虞，不過今年春雨遲遲未降，為防農漁民因水情不佳違法鑿井，縣府水利處加強取締，統計今年至本月7日已封填25口非法水井；縣內總列管水井12萬6000口，其中抗旱水井282口，現水情尚屬穩定，還未啟用抗旱水井。
湖山水庫水情跌破50％，目前蓄水率42.8％，民生用水到6月底前暫時無虞，管理中心主任李炎任說，屆時梅雨季來臨，將從清水溪引水入庫，補充水源，請民眾有水當思無水之苦，節約用水。
然而，時至今日仍未見春雨，加上前年全台遇到百年大旱，縣內地層下陷面積逾500平方公尺，比上一年度增近400平方公尺，縣府探究原因跟地下水補注不及有關，持續加強取締管制非法鑿井，以防有心人士超抽地下水。
縣府水利處表示，斗六市部分區域，莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉，及斗南鎮、西螺鎮等部分區域為非管制區，其他鄉鎮則為管制區，處長許宏博說，管制區內不可以鑿新井，非管制區需依法向縣府申請，審理核可後才能施作，縣府自2020年起已封填457口違法水井，呼籲民眾及農漁民勿非法鑿井，以免觸法。
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