影／台南芒果產區嚴重缺水 陳吉仲：急迫性的問題會立即解決
民進黨立委郭國文因「台南芒果因受延遲性旱災影響嚴重」，下午舉辦「政府相挺、農民安心-與芒果產地農友座談並現勘」活動，邀請農委會主委陳吉仲與相關行政單位與南化、楠西、玉井、山上等芒果產區農會、農民代表面對面。
陳吉仲面對農民提出面臨「缺水、缺工、缺保費三缺」等問題強調會協助補助解決，已規畫短中長期具體措施：缺水問題芒果產區田區供水管線補助每戶40萬，缺工問題農用外籍移工引進正由6千人增加到1萬2千人，2025年建立面積8.8萬公頃灌溉系統目標，急迫性的問題會立即解決。
另許多農民反映農勞保老人補助問題，郭國文代陳吉仲回應：「這部分要找市長黃偉哲解決」。
陳吉仲強調，氣候變遷未來缺水問題恐越來越嚴重，除了補助農民增加儲水設施與灌溉管線，引進外籍人力，農委會會持續推動自動化來減少人工與用水需求，相關的補助推動會一直持續下去。
郭國文邀請陳吉仲及相關單位主管到楠西農會座談，並到產區芒果園會勘。農民反應因為嚴重缺水，果園旁的排水渠道都已乾涸，如果再不下雨現在開花的芒果不是「酥花」、沒辦法結果，就是果實還沒有長大就紛紛落地，不及時解決損失會非常慘重。
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