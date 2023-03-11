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影／科普達人徐福昌教降落傘水火箭 親子自製發射同樂
台南市歸仁區紅瓦厝教育農場主人徐福昌精通各種科普教材製作、戶外教學。歸仁美學館邀請開辦自然科學營，15個參加的台南、高雄等地親子學習「水火箭」製作，下午到台糖南沙崙農場驗證學習成果，不少小朋友的「水火箭」飛到半天高，歡呼聲此起彼落。
徐福昌表示，自然科學營上一期去年已上過水火箭教學；這次是進階版水火箭，開辦加裝回收降落傘的水火箭親子共學課程。因美學館內外場地有限，驗證水火箭發射會有安全疑慮，才請家長與學生下午再到沙崙農場，這裡場地寬闊、水火箭幾乎都成功發射，降落傘也能成功張開、降落地面。
家長說，看似簡單的水火箭，其實從了解原理、製作到各式發射方法、降落傘製作等等，小朋友能夠透過實際操作、學習手腦並用，自然吸收相關的科學原理，非常好的課外學習。
徐福昌說，除了水火箭他還教導蒸氣船原理、航行，開辦神槍手原理、應用與科學魔術、吸管藝術、草編藝術、標本製作、太陽能車原理、太陽能的應用、太陽能車製作、立體紙風箏原理、製作試飛等課程，會用寓教於樂的實作課程，讓親子都能很輕鬆的學習。
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