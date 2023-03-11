快訊

經典賽／中國氣力放盡7局遭澳扣倒 本屆第一隊淘汰出局

40多歲女打AZ疫苗後8天發燒頭痛 引發血栓獲賠60萬救濟金

連3天跌破萬例 今本土+8444、估未來1周不超過9千例

雲林縣府盤點抗旱水井 加強取締非法鑿井

中央社／ 雲林縣11日電

雲林縣湖山水庫蓄水率42.9％，雲林縣水利處盤點縣內抗旱水井，另有鑑於過去水情不佳，農漁民違法鑿井數增加，加強取締非法鑿井，今年截至3月7日已封填25口水井。

湖山水庫主任李炎任今天告訴中央社記者，水庫目前有效蓄水量2186萬立方公尺，蓄水率42.9％。水庫每天出水24噸，6月底前雲林縣民生用水供水無虞，預計梅雨季到來時，才會從清水溪再引水入庫，補充水源，提醒民眾節約用水。

雲林縣水利處長許宏博指出，目前雲林縣內列管的水井有12萬6000口，其中抗旱水井有282口，分別為農田水利署有184口，自來水公司98口，由於目前水情穩定，抗旱水井尚未啟用。

許宏博表示，民國110年全台百年大旱，雲林縣地層下陷面積逾500平方公里，面積擴大較109年增加近400平方公里，探究原因與百年大旱和地下水補注不及有關，今年春雨遲遲未降，縣府將加強取締管制非法鑿井，防止超抽地下水。

雲林縣水利處說，雲林縣非管制區為斗六市部分區域、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、斗南鎮部分區域和西螺鎮部分區域，其他鄉鎮皆為管制區。

水利處強調，管制區內不能鑿新井，而非管制區需依法向縣府提出申請，審理通過才可以，呼籲民眾及農漁民勿非法鑿井，以免觸法受罰。

根據雲林縣水利處統計，民國109年封填176口、110年封填128口、111年封填128口、今年至3月7日封填25口，總計封填457口違法水井。

雲林 水庫 抗旱

延伸閱讀

陳吉仲視察高雄抗旱灌溉整備 將規畫調蓄池留住高雄水

雲林議長收賄案廠商羈押、議長交保 雲林地院說明原因

雲林縣議會集體收賄案 游姓姊妹居中牽線是破口

涉收賄風電公司2600萬 雲林縣議長沈宗隆及1議員遭聲押、2議員交保

相關新聞

台南38條中正路改名 黃偉哲：影響較小先做

228事件受難者、人權律師湯德章去世76周年，台南市府將湯的故居等6處人權歷史場域串連為正義與勇氣之路，並設標示牌，市長...

嘉義水上善德堂藏珍稀國寶大師陳玉峰壁畫 地方盼重視

嘉義縣水上鄉苦竹寺旁小徑內，有間不起眼的近200年歷史建築「善德堂」老齋堂，其內部有大量台灣已故國寶級彩繪大師陳玉峰所繪...

有156年歷史台南安平原英商德記洋行 將重現白階梯迴廊

到過台南安平旅遊的民眾，一定對安平樹屋旁德記洋行純白色階梯、迴廊留下深刻印象，但多年白牆變髒汙，為迎接2024年「台南4...

免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

台南市社會局為提供更貼近弱勢家戶的服務，今年3月起推動愛心待用餐計畫，目前已號召105家餐飲店家加入，經社會局社工評估有...

嘉義市舊果菜魚市場可望整頓出發 有5星級飯店、購物商場

位於嘉義市精華地區的舊果菜魚市場用地農委會購回後交由林務局阿里山林業鐵路暨文化資產管理處管理，土地閒置令市民感到相當可惜...

鼓勵捐血！台南市議員與「書食糧號」創辦人捐無毒白米

南部血庫經常處於吃緊狀態，台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，許多廠商贊助義舉，提供全聯禮券、飲料、麵包、茶葉蛋、家用品等多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦