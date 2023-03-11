雲林縣府盤點抗旱水井 加強取締非法鑿井

雲林縣湖山水庫蓄水率42.9％，雲林縣水利處盤點縣內抗旱水井，另有鑑於過去水情不佳，農漁民違法鑿井數增加，加強取締非法鑿井，今年截至3月7日已封填25口水井。

湖山水庫主任李炎任今天告訴中央社記者，水庫目前有效蓄水量2186萬立方公尺，蓄水率42.9％。水庫每天出水24噸，6月底前雲林縣民生用水供水無虞，預計梅雨季到來時，才會從清水溪再引水入庫，補充水源，提醒民眾節約用水。

雲林縣水利處長許宏博指出，目前雲林縣內列管的水井有12萬6000口，其中抗旱水井有282口，分別為農田水利署有184口，自來水公司98口，由於目前水情穩定，抗旱水井尚未啟用。

許宏博表示，民國110年全台百年大旱，雲林縣地層下陷面積逾500平方公里，面積擴大較109年增加近400平方公里，探究原因與百年大旱和地下水補注不及有關，今年春雨遲遲未降，縣府將加強取締管制非法鑿井，防止超抽地下水。

雲林縣水利處說，雲林縣非管制區為斗六市部分區域、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、斗南鎮部分區域和西螺鎮部分區域，其他鄉鎮皆為管制區。

水利處強調，管制區內不能鑿新井，而非管制區需依法向縣府提出申請，審理通過才可以，呼籲民眾及農漁民勿非法鑿井，以免觸法受罰。

根據雲林縣水利處統計，民國109年封填176口、110年封填128口、111年封填128口、今年至3月7日封填25口，總計封填457口違法水井。