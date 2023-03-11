嘉義水上善德堂藏珍稀國寶大師陳玉峰壁畫 地方盼重視

嘉義縣水上鄉苦竹寺旁小徑內，有間不起眼的近200年歷史建築「善德堂」老齋堂，其內部有大量台灣已故國寶級彩繪大師陳玉峰所繪的齋教風格作品，相當可貴，地方民眾盼縣府重視盡快搶修保存重要文化資產；嘉義縣政府表示，今年將備標先執行。

已故國寶級彩繪大師陳玉峰，是台灣第一代彩繪匠師，作品散見於台灣各大知名廟宇；善德堂建築內，齋教風格牆壁畫有陳玉峰少見齋教風格遺作，其十八羅漢壁畫更是少見；據地方耆老轉述，當年30多歲陳玉峰可是搭牛車前來此繪畫工作。

居民黃權鋒指出，依學者查考內牆內的古石碑「葉清欽出首承買」等碑文，得知約在清代道光所建，1932年日治時期重修，融合閩南、日式及洋風等風格，結合磚牆、蘆葦梗石灰牆及木板牆等，達180年歷史建築，善德堂堪成是台灣少見保留完整的齋堂。

黃權鋒表示，憂心善德堂被遺忘，盼相關單位盡快搶修守護，不僅建築體須整修，內部更有難得可貴大量已故國寶大師陳玉峰作品的重要文化資產，急須保存，流傳下一代做建築藝術教育場地。

水上鄉長林緗亭表示，文化古蹟留存保存兼顧地方發展是地方首長重大責任，水上善德堂內不論建築體及內部都是已故國寶大師陳玉峰珍稀作品，是重要的文化資產，有其歷史意義，也是一個懂得永續經營政府必做的事，盼相關單位重視盡速執行修復。