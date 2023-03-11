快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有156年歷史台南安平原英商德記洋行 將重現白階梯迴廊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
時隔30年後，台南市定古蹟原英商德記洋行再度進行整理，再現白牆迴廊風華，工人日前進行牆體試洗。圖／台南市文化局提供
時隔30年後，台南市定古蹟原英商德記洋行再度進行整理，再現白牆迴廊風華，工人日前進行牆體試洗。圖／台南市文化局提供

到過台南安平旅遊的民眾，一定對安平樹屋旁德記洋行純白色階梯、迴廊留下深刻印象，但多年白牆變髒汙，為迎接2024年「台南400」，台南市政府將展開外牆整理及清洗作業，文化局指出，這是近30年來，再一次的大型整理，將重現充滿歐風的浪漫空間。

文化局表示，原英商德記洋行是清朝末年安平港開放通商後，1867年興建的營業廳舍，當年與英商怡記、和記，美商唻記，德商東興等合稱「安平五洋行」。整體建築為具正面主樓梯、三面拱廊、木桁架及舖瓦的二層建築，由於造型特殊優美，是安平地區重要地標。

由於建築物歷史悠久，台南市政府於1994年，在內政部及台灣省政府補助下，曾經進行一次大規模整修，但經歷半甲子歲月，難免又有歲月影響痕跡，雖然文化局持續進行維護，但正逢台南400年，文化局以「台南400年-文化資產場域再現計畫」向文化部申請再造歷史現場專案計畫，獲中央支持及補助，將執行外牆全面清洗、屋頂漏水檢修等改善作業，落實文化資產保存，彰顯古蹟原有風貌。

文化局表示，這次維護計畫針對外牆汙損、拱頂裂縫、綠釉瓶欄杆破損、屋頂漏水及排水等問題進行處理改善。為求慎重，邀集文化資產管理處及古蹟審議委員會同現勘，並請廠商對牆體進行局部試洗，以利確認清除髒污、青苔或黴菌也能保留面層白灰之改善效果。

文化局表示，3月中旬將開始搭設鷹架及施工圍籬，並特意留設對外開放的通行動線，以不影響園區營運需求。遊客到此一遊時，也能觀賞專業匠師辦理古蹟修繕的過程。

牆體試洗時隔30年後，台南市定古蹟原英商德記洋行再度進行整理，再現白牆迴廊風華，工人日前進行牆體試洗。圖／台南市文化局提供
牆體試洗時隔30年後，台南市定古蹟原英商德記洋行再度進行整理，再現白牆迴廊風華，工人日前進行牆體試洗。圖／台南市文化局提供

文化局 台南 文化資產

延伸閱讀

中華隊首勝全民狂喜 台南趁勝推「成功、致勝應援包」

桃園自由戀愛展 邀卡語意不通惹議

土庫古蹟大廟逾80年未翻修 「塗褲媽」暫供奉臨時行宮

百年古蹟草山御賓館今動工修復 預計主體修復將投入1億3,600萬元

相關新聞

台南38條中正路改名 黃偉哲：影響較小先做

228事件受難者、人權律師湯德章去世76周年，台南市府將湯的故居等6處人權歷史場域串連為正義與勇氣之路，並設標示牌，市長...

嘉義水上善德堂藏珍稀國寶大師陳玉峰壁畫 地方盼重視

嘉義縣水上鄉苦竹寺旁小徑內，有間不起眼的近200年歷史建築「善德堂」老齋堂，其內部有大量台灣已故國寶級彩繪大師陳玉峰所繪...

有156年歷史台南安平原英商德記洋行 將重現白階梯迴廊

到過台南安平旅遊的民眾，一定對安平樹屋旁德記洋行純白色階梯、迴廊留下深刻印象，但多年白牆變髒汙，為迎接2024年「台南4...

免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

台南市社會局為提供更貼近弱勢家戶的服務，今年3月起推動愛心待用餐計畫，目前已號召105家餐飲店家加入，經社會局社工評估有...

中華隊首勝全民狂喜 台南趁勝推「成功、致勝應援包」

WBC世界棒球經典賽開打，中華隊昨晚以11：7逆轉擊敗義大利隊，奪下首勝，全民興奮，本周六、日中華隊即將分別迎戰荷蘭隊及...

嘉義市舊果菜魚市場可望整頓出發 有5星級飯店、購物商場

位於嘉義市精華地區的舊果菜魚市場用地農委會購回後交由林務局阿里山林業鐵路暨文化資產管理處管理，土地閒置令市民感到相當可惜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦