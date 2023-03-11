有156年歷史台南安平原英商德記洋行 將重現白階梯迴廊

到過台南安平旅遊的民眾，一定對安平樹屋旁德記洋行純白色階梯、迴廊留下深刻印象，但多年白牆變髒汙，為迎接2024年「台南400」，台南市政府將展開外牆整理及清洗作業，文化局指出，這是近30年來，再一次的大型整理，將重現充滿歐風的浪漫空間。

文化局表示，原英商德記洋行是清朝末年安平港開放通商後，1867年興建的營業廳舍，當年與英商怡記、和記，美商唻記，德商東興等合稱「安平五洋行」。整體建築為具正面主樓梯、三面拱廊、木桁架及舖瓦的二層建築，由於造型特殊優美，是安平地區重要地標。

由於建築物歷史悠久，台南市政府於1994年，在內政部及台灣省政府補助下，曾經進行一次大規模整修，但經歷半甲子歲月，難免又有歲月影響痕跡，雖然文化局持續進行維護，但正逢台南400年，文化局以「台南400年-文化資產場域再現計畫」向文化部申請再造歷史現場專案計畫，獲中央支持及補助，將執行外牆全面清洗、屋頂漏水檢修等改善作業，落實文化資產保存，彰顯古蹟原有風貌。

文化局表示，這次維護計畫針對外牆汙損、拱頂裂縫、綠釉瓶欄杆破損、屋頂漏水及排水等問題進行處理改善。為求慎重，邀集文化資產管理處及古蹟審議委員會同現勘，並請廠商對牆體進行局部試洗，以利確認清除髒污、青苔或黴菌也能保留面層白灰之改善效果。