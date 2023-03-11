嘉義市舊果菜魚市場可望整頓出發 有5星級飯店、購物商場

位於嘉義市精華地區的舊果菜魚市場用地農委會購回後交由林務局阿里山林業鐵路暨文化資產管理處管理，土地閒置令市民感到相當可惜。其實林鐵及文資處一直積極進行「阿里山林業村及檜意森活村計畫」。林鐵及文資處表示，果菜魚市場用地列於「阿里山林業村」促參案，預計於今年上網招商，已有許多業者躍躍欲試；未來規劃具有林業主題的五星級飯店，還有購物商場、主題餐廳等複合式空間。

舊果菜魚市場約於1981至1991年間由嘉義市政府興建，後農委會依據行政院2009年振興經濟方案核定事項，以2億2千189萬元向嘉義市政府價購，2016年完成點交。

新的果菜魚市場搬遷至嘉義交流道下的「嘉義市農漁產物流中心」後，留下的土地面積2.7公頃，目前現階段土地出租給交通部鐵道局作為鐵路高架化工程所需用地、典藏大型林業機具文物、辦理大型活動停車及消防演練使用。

土地周邊臨近檜意森活村、嘉義車庫、博物館、文化中心等，市民感慨精華土地沒有加以運用十分可惜。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，農委會規畫「阿里山林業村及檜意森活村計畫」，透過史蹟建築再生使用與林業文化設施創新發展，為地方帶來經濟效益。當中檜意森活村就是成功案例，2013年以促參方式進行委託營運，打造出全國第一個以「森林文創」為主題的文創園區，截至今年2月已累積1697萬遊客，持續提供嘉義地區就業機會、扶植地方產業，促進嘉義市觀光產業發展，並推動珍貴的林業文化，成果斐然。

舊果菜魚市場面積約2.7公頃，其中魚市場包含辦公室、市場大樓、冷凍庫、展示與包裝處理大樓等共9棟建物，皆規畫在「阿里山林業村」促參案中，阿里山林業村促參面積總計7.279公頃，範圍包含果菜魚市場、製材所北側綠地、森林之歌及周邊多功能廣場。其中果菜魚市場及多功能廣場為可開發區。