鼓勵捐血！台南市議員與「書食糧號」創辦人捐無毒白米

南部血庫經常處於吃緊狀態，台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，許多廠商贊助義舉，提供全聯禮券、飲料、麵包、茶葉蛋、家用品等多項禮品供獻血民眾領取，台灣基進市議員李宗霖也站出來響應號召，捐贈60包愛心米，邀請市民捲起衣袖「熱血助人」。

李宗霖表示，良寶宮捐血活動舉辦多年，自己本身是在地的東區子弟，從小就在厝邊大廟朝拜，而每年也都會特地參與捐血活動。而這次以市議員的身分參加特地媒合採用友善土地耕作、無農藥、無化肥的「書食糧號」白米，與創辦人林俊名先生一同捐贈。希望捐血後獲得無毒耕作白米的市民，能夠吃得健康、吃得安心。

李宗霖說，近期疫情較為趨緩，然後有時仍會聽聞血庫儲備緊張的消息。感謝廟方舉辦公益活動，讓市民朋友能夠以實際行動做愛心，也在此鼓勵大家，捐出自己的熱血，一起造福社會。