快訊

李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

帶國一妹開房拍片被抓包…他求妻寫道歉信求饒 法官打臉「無心悔過」

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵捐血！台南市議員與「書食糧號」創辦人捐無毒白米

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供

南部血庫經常處於吃緊狀態，台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，許多廠商贊助義舉，提供全聯禮券、飲料、麵包、茶葉蛋、家用品等多項禮品供獻血民眾領取，台灣基進市議員李宗霖也站出來響應號召，捐贈60包愛心米，邀請市民捲起衣袖「熱血助人」。

李宗霖表示，良寶宮捐血活動舉辦多年，自己本身是在地的東區子弟，從小就在厝邊大廟朝拜，而每年也都會特地參與捐血活動。而這次以市議員的身分參加特地媒合採用友善土地耕作、無農藥、無化肥的「書食糧號」白米，與創辦人林俊名先生一同捐贈。希望捐血後獲得無毒耕作白米的市民，能夠吃得健康、吃得安心。

李宗霖說，近期疫情較為趨緩，然後有時仍會聽聞血庫儲備緊張的消息。感謝廟方舉辦公益活動，讓市民朋友能夠以實際行動做愛心，也在此鼓勵大家，捐出自己的熱血，一起造福社會。

良寶宮愛心會總幹事章秋薇表示，良寶宮愛心會遵循觀音佛慈悲濟世的教化精神，每年舉辦愛心捐血活動，至今已經持續數十年。捐血活動也與許多在地愛心商家結合，提供贈品給「熱血助人」的捐血民眾，感謝議員響應號召，讓更多人一起共襄盛舉。

台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，各界捐助物資滿滿，鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，市議員李宗霖鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供
台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，市議員李宗霖鼓勵民眾踴躍捐血。圖／市議員李宗霖提供

捐血 愛心 議員

延伸閱讀

宜蘭「捐血送蛋」掀暴動了 網笑：賣血換雞蛋

王建煊要和平統一救台灣 台灣基進：適合當中國哈巴狗

全動法爭議大 台灣基進要國防部「像馮世寬一樣強硬」

台南正副議長賄選 台灣基進：改革選制避免事件再發生

相關新聞

台南38條中正路改名 黃偉哲：影響較小先做

228事件受難者、人權律師湯德章去世76周年，台南市府將湯的故居等6處人權歷史場域串連為正義與勇氣之路，並設標示牌，市長...

免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

台南市社會局為提供更貼近弱勢家戶的服務，今年3月起推動愛心待用餐計畫，目前已號召105家餐飲店家加入，經社會局社工評估有...

嘉義市舊果菜魚市場可望整頓出發 有5星級飯店、購物商場

位於嘉義市精華地區的舊果菜魚市場用地農委會購回後交由林務局阿里山林業鐵路暨文化資產管理處管理，土地閒置令市民感到相當可惜...

鼓勵捐血！台南市議員與「書食糧號」創辦人捐無毒白米

南部血庫經常處於吃緊狀態，台南東區良寶宮今天舉辦捐血活動，許多廠商贊助義舉，提供全聯禮券、飲料、麵包、茶葉蛋、家用品等多...

台南3月賞花攻略 跟著「南國花都」賞花地圖不錯過美景

台南一年四季都可賞花，春暖花開的3月天，除了「2023台灣國際蘭展」登場，風鈴木、蜀葵花、木棉花以及羊蹄甲和柚花也都陸續...

雲管處3月嘉義好美里旅遊環境行動 齊種木麻推海灘貨幣

雲嘉南濱海國家風景區管理處為宣導旅遊安全及環境永續重要性，昨天起於嘉義布袋好美里舉辦旅遊安全環境永續行動，百人在防風林齊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦