台南3月賞花攻略 跟著「南國花都」賞花地圖不錯過美景

台南一年四季都可賞花，春暖花開的3月天，除了「2023台灣國際蘭展」登場，風鈴木、蜀葵花、木棉花以及羊蹄甲和柚花也都陸續綻放，歡迎遊客春天來一場美麗的約會，拍下令人難忘的美景。

台灣國際蘭展至3月19日，今年由中央與市府首度合作，主題為「蘭花魔鏡─看見，新起點」，觀旅局結合台南旅宿業者，推出1-3月份入住台南合法旅宿再下載台南旅遊APP就可於參觀蘭展時，於現場旅遊服務台兌換蘭花小盆栽，展覽期間每日限量兌換40盆，每人限換一次，送完為止。

蜀葵又名一丈紅、梅雨葵、麻杆花，花朵盛開時會有紅色、粉色、紫色、白色、黃色等色彩，蜀葵花海中的植株高度可達一至兩公尺以上，有的比人都高，花色繽紛艷麗，吸睛又壯觀。學甲蜀葵花文化節打造迷宮花田，今年面積達2.5公頃，花期預計可持續到4月中，還加入了夜間燈飾，讓遊客可以在夜間時在花田間賞燈。

木棉花又稱「斑芝花」，是西拉雅族的聖樹，在台南著名的木棉花道有白河林初埤花道、將軍區的苓仔寮北環道周邊，還有西港區南41線、新市區南138線、東區巴克禮紀念公園、新營區的長榮路、佳里區蕭壠文化園區、鹽水區田寮社區（台灣詩路）、歸仁區歸仁十五路、以及新化區虎頭埤風景區，都可以看到木棉花，白河區木棉花季今天起至26日登場，林初埤周邊道路作為行人徒步區，活動期間假日將實施交通管制。

台南也有櫻花，山上花園水道博物館淨水池區的櫻花已經陸續盛開，有吉野櫻、富士櫻、河津櫻與八重櫻四個品種，除了在滯洪池周圍的河津櫻之外，八重櫻也將盛開，歡迎大家來賞花。腳力不錯的民眾還可登上189階的淨水池，與外觀特殊的淨水池建物拍張網美照！烏山頭水庫風景區八田技師紀念室的南洋櫻已陸續開花，另外在香榭大道上的南洋櫻也將陸續開花。

春天黃花風鈴木也會呈現滿樹金黃，南部科學園區就有超過2000多棵的黃花風鈴木，而市區許多地方，包括林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城等，也都可以看到黃花風鈴木；另外在台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁以及長勝營區（南紙社區）也都可賞花。

粉紅色的羊蹄甲花期在3月到5月，推薦賞花景點有台南公園，巴克禮紀念公園、成大光復及勝利校區、南門公園、漁光島的漁光路上，以及南科堤塘湖、官田區市道171號也都可以賞花。

台南一年四季都有花可賞，想知道在台南可以找到哪些花，歡迎隨時參考觀旅局發行的「南國花都」大台南賞花地圖，可在台南旅遊網免費下載，方便大家隨時來到台南賞花。