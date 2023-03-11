雲管處3月嘉義好美里旅遊環境行動 齊種木麻推海灘貨幣

雲嘉南濱海國家風景區管理處為宣導旅遊安全及環境永續重要性，昨天起於嘉義布袋好美里舉辦旅遊安全環境永續行動，百人在防風林齊種百株木麻黃，彩繪藝術家曾進成親製海廢蚵架彩繪竹片做為海灘貨幣，發送參與者，憑竹片至好美船屋消費打95折。

雲管處的旅遊安全系列活動於每年3月舉辦，今年結合旅遊安全概念及響應植樹節，與嘉義林區管理處、好美里社區發展協會、好美國小等單位，於好美里防風林種植耐風、耐旱的木麻黃，除加強林地防風效果，未來遊客遊玩將有更好的綠景。

雲管處表示，邀教授林擎天講授「植樹造林對環境永續及旅遊安全重要性」及「植樹注意事項與後續如何照護」後，出席者與社區居民在好美里防風林栽種木麻黃近百株，為環境永續盡一份心力。

近年好美里社區與非政府組織及公部門聯手，以自然方式復育環境，運用海廢蚵架固沙養灘，獲得 2022全球百大目的地永續故事獎，並入圍 ITB Berlin 柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」，雲管處也持續深化永續旅遊精神。