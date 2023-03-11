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嘉義中埔築夢森居生態農場 獲環境教育場域設施認證
嘉義縣中埔鄉環境教育推動業者築夢森居探索生態農場，昨天「環境教育場域設施認證」揭牌，結合中埔國中一同「走讀中埔」園主劉朝維表示，他堅持的就是想要讓現在的小朋友，還可以體驗到大自然的美好事物。
揭牌典禮上，有西拉雅國家風景區管理處長徐振能、嘉義縣環境保護局長張輝川、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、中埔鄉長李碧雲等人出席，同見證蛻變。
築夢森居生態農場2022年申請環境教育場域設施認證，去年底通過；劉朝維表示，從整地、種樹到開放園區，取得環境講師認證，開發各種生態課程、體驗活動，到獲得環境教育獎，取得環保署環境教育場域設施認證，感謝各界支持。
劉朝維也說，近期正跟嘉義大學老師張坤城及鄭建中，共同開發台灣特有種「阿里山油菊」的茶包、精油等各式產品，築夢森居會不斷前進。
築夢森居在2010年時，還是一片荒廢的檳榔園，由園主劉朝維、湯怡楓夫婦的努力下，歷經13年的時間，透過種植多樣的植物，運用生態砌石工法，讓園區環境能夠成為許多動物、昆蟲的友善棲地。
中埔國中表示，為讓在地國小學生，認識中埔鄉特色，於此農場持續舉辦「走讀中埔」活動，希望學生可以把在地認同感從小紮根，未來都可以成為一起為中埔鄉奮鬥的夥伴。
走讀中埔包括五感生態探索、食農教育的手作窯烤Pizza DIY及廢物再利用的小花蔓澤蘭植物染，結合3月12日植樹節，學生體驗扦插台灣特有種的阿里山油菊，並拿回家種植，培養植物照護及淨零綠生活的概念。
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