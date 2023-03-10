怕胖嗎？雲林縣免費幫千人量腰圍 再送商品禮券

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣20鄉鎮今起同步啟動「溫心量測」活動，18至64歲體位異常者（BMI≧24kg/m2）可至各地衛生所報名參加健康量測，完成前、後測的前1000名，可獲等值200元的商品禮券。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮今起同步啟動「溫心量測」活動，18至64歲體位異常者（BMI≧24kg/m2）可至各地衛生所報名參加健康量測，完成前、後測的前1000名，可獲等值200元的商品禮券。記者陳苡葳／攝影

雲林縣十大死因多為慢性疾病，其中惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、糖尿病、腦血管疾病、高血壓及腎臟病變等，多與肥胖及其引發危險因子或慢性疾病徵兆有關，衛生局今天在林內鄉衛生所宣布，20鄉鎮同步啟動「溫心量測」活動，18至64歲體位異常者（BMI≧24kg/m2）可至各地衛生所報名參加健康量測，完成前、後測者，前1000名可獲等值200元的商品禮券。

體重異常、心情不佳時，部分的人容易暴飲暴食或滴水不沾，不當飲食及生活習慣，都可能造成生理不適，進而影響情緒與心理狀態，衛生局表示，均衡飲食、良好生活習慣，都有助維持心理健康。

為協助民眾防治肥胖，「溫心量測」由各地衛生所幫量測身高體重及腰圍，今天起至4月10日為「前測期間」，6月10日至7月10日則為「後側期間」，18至64歲體位異常者（BMI≧24kg/m2）可到衛生所報名參加，禮券名額有限，以完成登記為發放原則。

衛生局長曾春美提醒，身心出現不適時，可善用「心情溫度計」即時測量親友或自身心情狀態，透過電話或line等管道關心周遭的人，給予陪伴和支持，視需要可尋求專業協助；有情緒困擾者，可撥衛生福利部24小時免費心理諮詢安心專線1925，或縣內20鄉鎮市衛生所預約心理諮商服務，喚醒內在原力，正視心理健康的重要。

衛生所 生活習慣 衛生局

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