台南全台最多38條中正路改名 黃偉哲：用衝擊最小方式推動

台南市政府在228事件受難犧牲的人權律師湯德章6處相關人權歷史場址設「正義與勇氣之路」標示牌，市長黃偉哲說，此非觀光路線，而是歷史還原的道路，接棒轉型正義；至於全市38條中正路被要求更名，黃偉哲表示，會從影響較小的部分先做，可用附掛銜牌方式，讓地名地景和地方接軌，而非政治圖騰；接下來會再有進一步的作法，但會以衝擊最小的方式進行。

文化局表示，「正義與勇氣之路」標示設置將以原台南州會紀念碑為起點，在6處人權歷史場址設置地面標示牌，包括原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署（今台南市立美術館一館）暨湯德章紀念公園等歷史場域，預計於今年4月將完成設置，並將融入各地點原有整體空間與之相互搭配。

黃偉哲表示，台南是富有歷史的文化古都，但有很長一段時間，大家都不忍回首那段白色恐怖的歷史過往，近年來，南市府持續落實轉型正義目標，除了紀念緬懷活動，也將見證歷史的人權場址保存起來，透過正視歷史、還原真相，讓台灣人更了解居住的這片土地上所發生過的點滴。

黃偉哲說，這些要一棒一棒做，從老市長張燦鍙把大正公園，過去民生綠園，正名為湯德章紀念公園，2012年時任賴清德市長，訂4月7日是台南市的言論自由日，2014年3月13日也訂為台南市正義與勇氣紀念日，2015年湯德章故居掛牌，2020年出版 台南市人權歷史場址專書， 2022年把台灣文學館的地址定為湯德章大道1號，及建置228紀念館。

黃偉哲表示，中正路更名持續作業中，但會用衝擊最小的方式，也會從爭議較少地區及方式先做，可用附掛銜牌的方式，並以歷史名人如楊逵或近代的王建明等，也可用過去古地名包括西拉雅都是可以思考，要讓轉型正義走的順暢，希望讓地名地景可以和地方接軌，而不是一定要用過去的政治圖騰在上面。

議員李啟維說，台南是民主聖地要加緊腳步，不希望還有紀念威權的人名和地名；文史工作者李文雄說，正義和勇氣之路不容易，但台灣經歷228及戒嚴、白色恐怖很多人犧牲的事實，藍綠都要面對，給下一代正確的歷史，讓自由民主法治更健全。