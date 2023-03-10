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日本足利大學、足利赤十字醫院參訪中華醫大 合作育才

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
日本足利大學校長末武義崇（前排右四）與足利赤十字醫院院長室久俊光（前排左三）等帶領團隊拜訪中華醫大，校長孫逸民（前排左四）帶領主管啟動醫護人才跨國共培共識會議。記者周宗禎／翻攝
日本足利大學校長末武義崇（前排右四）與足利赤十字醫院院長室久俊光（前排左三）等帶領團隊拜訪中華醫大，校長孫逸民（前排左四）帶領主管啟動醫護人才跨國共培共識會議。記者周宗禎／翻攝

日本足利大學校長末武義崇、足利赤十字醫院院長室久俊光等一行8人，今天拜訪中華醫事科大，參觀教學及實驗設備，雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，針對學生跨國選修學分及醫院實習、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會照護人才培育等議題討論交流、凝聚共識。

參訪團成員足利大學校長末武義崇、事務局參事員佐佐木節、基礎看護學學生指導委員暨國際交流委員小谷千晴、創生工學科建築土木分野教授大野隆司、信州大學職涯中心教授勝亦達夫、足利赤十字醫院院長室久俊光、醫療國際部室長瀧永哲、教育研修管理課長野口智弘上午抵達中華醫大。校長孫逸民帶領行政團隊歡迎，簡報說明中華醫大校務發展現況，並帶領參觀醫事學院和護理學院教學設備及實驗室。

孫逸民表示，去年10月他帶領華醫團隊前往日本與足利大學，和足利赤十字醫院簽署合作備忘錄，這是落實中華醫大積極拓展師生國際移動力。足利大學、足利赤十字醫院在日本都有知名度也受好評，相信密集交流可讓雙方的學生無論是在課業學習、 實務實習等各方面都有豐富的收穫。

隨後雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，與足利大學就兩校學生跨國修課學分認定、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會少子化照護人才因應等議題進行意見交流；與足利赤十字醫院則就學生跨國實習的議題討論。

雙方擬定實質合作內容，初期以護理學院和醫事學院相關科系的學生為主，包含華醫和足利大學學生可至對方學校修課、承認學分，課程有基礎看護方法論、緊急醫療治療等。華醫學生可以至足利赤十字醫院實習，增加專業技術的知能，首梯預計今年7月成行。

足利大學和赤十字醫院參訪團成員參觀中華醫大護理學院護理系教學設備。記者周宗禎／翻攝
足利大學和赤十字醫院參訪團成員參觀中華醫大護理學院護理系教學設備。記者周宗禎／翻攝
足利大學和赤十字醫院參訪團成員參觀中華醫大醫事學院學生實驗課程。記者周宗禎／翻攝
足利大學和赤十字醫院參訪團成員參觀中華醫大醫事學院學生實驗課程。記者周宗禎／翻攝

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