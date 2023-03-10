日本足利大學、足利赤十字醫院參訪中華醫大 合作育才

日本足利大學校長末武義崇、足利赤十字醫院院長室久俊光等一行8人，今天拜訪中華醫事科大，參觀教學及實驗設備，雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，針對學生跨國選修學分及醫院實習、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會照護人才培育等議題討論交流、凝聚共識。

參訪團成員足利大學校長末武義崇、事務局參事員佐佐木節、基礎看護學學生指導委員暨國際交流委員小谷千晴、創生工學科建築土木分野教授大野隆司、信州大學職涯中心教授勝亦達夫、足利赤十字醫院院長室久俊光、醫療國際部室長瀧永哲、教育研修管理課長野口智弘上午抵達中華醫大。校長孫逸民帶領行政團隊歡迎，簡報說明中華醫大校務發展現況，並帶領參觀醫事學院和護理學院教學設備及實驗室。

孫逸民表示，去年10月他帶領華醫團隊前往日本與足利大學，和足利赤十字醫院簽署合作備忘錄，這是落實中華醫大積極拓展師生國際移動力。足利大學、足利赤十字醫院在日本都有知名度也受好評，相信密集交流可讓雙方的學生無論是在課業學習、 實務實習等各方面都有豐富的收穫。

隨後雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，與足利大學就兩校學生跨國修課學分認定、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會少子化照護人才因應等議題進行意見交流；與足利赤十字醫院則就學生跨國實習的議題討論。