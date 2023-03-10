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加拿大代表倪傑民首度拜會黃偉哲 雙方將加強城市交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）送上限定版蘭花「台南400蘭得有心人」作為加拿大代表倪傑民的來訪祝福。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）送上限定版蘭花「台南400蘭得有心人」作為加拿大代表倪傑民的來訪祝福。圖／台南市政府提供

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民(Mr. Jim Nickel)今天偕貿易暨投資處長敬獵人(Mr. Ed Jager)、資深商務經理陳嘉雯首次拜會台南市政府，台南市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩出席，雙方暢談台南與加拿大間的合作願景。

黃偉哲表示，台南與加拿大長期維持友善的關係，希望代表履新後的首次到訪，有感受到台南的溫馨。台南除了以宗教與美食聞名外，更是科技大城，加上台南有不少學生前往加拿大學習，他非常期待未來能繼續與代表及辦事處共同合作努力，強化台南與加拿大在文化、高等教育、科技及經貿等的交流。

黃偉哲提及台南將在2024年迎來一系列台南400年的活動，他歡迎加拿大駐台北貿易辦事處共襄盛舉，一同紀念台南歷史上的特殊時刻。黃偉哲也送上限定版蘭花「台南400蘭得有心人」作為來訪的祝福，訪賓們看到盛開的花朵與別出心裁的噴染樣式，均讚嘆連連。

倪傑民首先感謝黃市長參加去年在南美二館的舉辦「生存／抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」，也正面回應希望一同促進雙方在文化、教育及綠能淨零等面向的合作，相當期待透過合作，讓台南與加拿大的人民能夠更認識彼此的文化。

倪傑民代表於去年9月抵任，他為加拿大資深外交官，曾派駐中國、印度、印尼、日本等地，並曾擔任加拿大全球事務部北美司司長、南亞事務處處長及外交部部長資深顧問等職。

加拿大代表倪傑民（左）希望一同促進雙方在文化、教育及綠能淨零等面向的合作。圖／台南市政府提供
加拿大代表倪傑民（左）希望一同促進雙方在文化、教育及綠能淨零等面向的合作。圖／台南市政府提供
台南市民黃偉哲（右三）率市府團隊與加拿大駐台北貿易辦事處合影。圖／台南市政府提供
台南市民黃偉哲（右三）率市府團隊與加拿大駐台北貿易辦事處合影。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與加拿大代表倪傑民雙方暢談台南與加拿大間的合作願景。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與加拿大代表倪傑民雙方暢談台南與加拿大間的合作願景。圖／台南市政府提供

加拿大 黃偉哲

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