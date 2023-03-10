後壁區長帶路 台南推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略

台灣國際蘭展在後壁區蘭花生物科技園區開展，展至3月19日。台南市觀旅局邀請美食達人後壁區長黃炳元，推薦10間在地小吃，讓大家逛蘭展時能順道嘗遍後壁區特色美食。

黃炳元表示，後壁火車站附近的「卡多利亞良食故事館」，是兼具教育及旅遊的便當觀光工廠，提供在地食材歐式自助餐及五行便當，致力推廣在地食材餐點、特產。附近還有「賴ㄚ夷炭燒啤酒豬腳」，招牌炭燒啤酒豬腳加入台灣啤酒燉煮，軟嫩滑口，更用自家菜園的生菜香草入菜。老闆賴ㄚ夷熱情好客，家常料理一道接一道，生怕客人吃不飽。

黃炳元還推薦大家買後壁區知名伴手禮「楊媽媽菓子工坊」，後壁米製成的米麩鳳梨酥天然又健康，鮮奶厚蛋捲也不容錯過；「後壁冰糖醬鴨」製作厚工，以秘方滷製，鴨肉嚼勁與飽滿滷汁絕配，純手工製作、是風味獨特的伴手禮。

黃炳元表示，菁寮社區因紀錄片「無米樂」聞名，美食推薦不完，其中「步穀農創館」的農穀霜淇淋以越光米農麩製作，佐九宮格配料，一次吃盡台南各農會名品，穀嚕穀嚕氮氣飲則採用後壁蘭麗米入茶，加上氮氣讓整杯奶茶的風味充分混合，每一口都是濃郁的米麩香味。

「富貴食堂」使用無米樂冠軍香米，滷到透爛的招牌控肉販，製作傳統割稻飯，體驗農村社會的農民小確幸。「永鴻臭豆腐」及「陳家古早味肉羹」都是深耕在地多年的傳統小吃，提供臭豆腐、肉圓、蚵嗲、香菇肉羹等用料實在的平價好味。另因台劇「俗女養成記」的爆紅，劇中女主角老家的拍攝地規劃為「後壁俗女村」，成為新興旅遊景點，其中金德興後院呷冰、呷卵、壁俗少女號珍珠奶茶等都成熱門打卡美食，好吃又好看。

俗女村入口處的「義昌碾米廠」日據時期創立，近年修復完成，成為各界認識碾米歷史與文化的最佳場域，還有提供有在地米食元素的手作「紅龜粿DIY」體驗課程，製作後蒸熟可立即品嚐，有趣又好吃。

後壁區位於台南北端，全境多屬嘉南平原，有豐富水資源，遍植水稻，是嘉南平原穀倉。近年因辦國際大型蘭展，帶動業者不斷研發栽植技術，提升產能與品質，成為國際蘭花展重鎮，每年吸引國內外遊客參加，建立國際知名度。