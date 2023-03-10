快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後壁區長帶路 台南推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝

台灣國際蘭展在後壁區蘭花生物科技園區開展，展至3月19日。台南市觀旅局邀請美食達人後壁區長黃炳元，推薦10間在地小吃，讓大家逛蘭展時能順道嘗遍後壁區特色美食。

黃炳元表示，後壁火車站附近的「卡多利亞良食故事館」，是兼具教育及旅遊的便當觀光工廠，提供在地食材歐式自助餐及五行便當，致力推廣在地食材餐點、特產。附近還有「賴ㄚ夷炭燒啤酒豬腳」，招牌炭燒啤酒豬腳加入台灣啤酒燉煮，軟嫩滑口，更用自家菜園的生菜香草入菜。老闆賴ㄚ夷熱情好客，家常料理一道接一道，生怕客人吃不飽。

黃炳元還推薦大家買後壁區知名伴手禮「楊媽媽菓子工坊」，後壁米製成的米麩鳳梨酥天然又健康，鮮奶厚蛋捲也不容錯過；「後壁冰糖醬鴨」製作厚工，以秘方滷製，鴨肉嚼勁與飽滿滷汁絕配，純手工製作、是風味獨特的伴手禮。

黃炳元表示，菁寮社區因紀錄片「無米樂」聞名，美食推薦不完，其中「步穀農創館」的農穀霜淇淋以越光米農麩製作，佐九宮格配料，一次吃盡台南各農會名品，穀嚕穀嚕氮氣飲則採用後壁蘭麗米入茶，加上氮氣讓整杯奶茶的風味充分混合，每一口都是濃郁的米麩香味。

「富貴食堂」使用無米樂冠軍香米，滷到透爛的招牌控肉販，製作傳統割稻飯，體驗農村社會的農民小確幸。「永鴻臭豆腐」及「陳家古早味肉羹」都是深耕在地多年的傳統小吃，提供臭豆腐、肉圓、蚵嗲、香菇肉羹等用料實在的平價好味。另因台劇「俗女養成記」的爆紅，劇中女主角老家的拍攝地規劃為「後壁俗女村」，成為新興旅遊景點，其中金德興後院呷冰、呷卵、壁俗少女號珍珠奶茶等都成熱門打卡美食，好吃又好看。

俗女村入口處的「義昌碾米廠」日據時期創立，近年修復完成，成為各界認識碾米歷史與文化的最佳場域，還有提供有在地米食元素的手作「紅龜粿DIY」體驗課程，製作後蒸熟可立即品嚐，有趣又好吃。

後壁區位於台南北端，全境多屬嘉南平原，有豐富水資源，遍植水稻，是嘉南平原穀倉。近年因辦國際大型蘭展，帶動業者不斷研發栽植技術，提升產能與品質，成為國際蘭花展重鎮，每年吸引國內外遊客參加，建立國際知名度。

觀旅局代局長林國華表示，非常感謝黃區長熱情推薦，後壁區得天獨厚的農業條件，孕育出豐富的米食文化，近年來更結合影劇、文創產業，打造出完整的旅遊環境，歡迎大家來訪。

台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝
台南市推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略，後壁區長黃炳元帶路。記者周宗禎／翻攝

美食 台南 珍珠奶茶

延伸閱讀

嘉大展現蝴蝶蘭育種量能 再獲蘭展大獎

葉舒華登「食尚玩家」 最想品嘗這兩樣美食

好特別！台糖新研發蝴蝶蘭品種「綠蘋果」拿下國際蘭展銀牌

2023國際蘭展今開展 黃偉哲歡迎大家來看遍世界級蘭花

相關新聞

久旱不雨 嘉義山區青年嶺步道岩壁土石崩落 封閉搶修中

嘉義縣山區久旱不雨，位在梅山鄉瑞里風景區青年嶺步道今早天氣晴朗卻發生落石崩落情況，所幸當時無山友經過，無人受傷；阿里山國...

後壁區長帶路 台南推出台灣國際蘭展遊客辦美食攻略

台灣國際蘭展在後壁區蘭花生物科技園區開展，展至3月19日。台南市觀旅局邀請美食達人後壁區長黃炳元，推薦10間在地小吃，讓...

阿里山咖啡飄香日本35年 市長黃敏惠感謝發揚嘉義文化

2023東京食品展圓滿落幕，嘉義市黃敏惠為赴日參展的業者加油打氣，拜會旅行社以及當地市政府等，多方面交流產業及觀光推動事...

土庫古蹟大廟逾80年未翻修 「塗褲媽」暫供奉臨時行宮

雲林縣定古蹟土庫順天宮清道光年間建廟，有189年歷史，距離上次大規模整修已86年，經歷多次地震、颱風侵襲，古蹟本體牆面產...

捷報！日本最大的公路服務休息站 將引進台南農產商品

台南市籌組15家農會及農企業參加東京食品展，再傳出捷報！日本最大的公路服務休息站「前橋赤城道の駅」人員前往試吃後相當驚艷...

台南歸仁文化中心展出陳雲程、曾臥石、李文漢三家書法

雙清文獻研究學會今天在台南歸仁文化中心舉辦「三家書法紀念聯展」，展出已過世書法名家陳雲程（1905-2009）、曾臥石（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦