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阿里山咖啡飄香日本35年 市長黃敏惠感謝發揚嘉義文化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山咖啡設攤東京食品展。圖／嘉義市政府提供
阿里山咖啡設攤東京食品展。圖／嘉義市政府提供

2023東京食品展圓滿落幕，嘉義市黃敏惠為赴日參展的業者加油打氣，拜會旅行社以及當地市政府等，多方面交流產業及觀光推動事務，今日還特地前往日高市的「阿里山咖啡會社」，拜訪在日本創業35年的嘉義人陳惠芳。黃敏惠表示，阿里山咖啡能在日本埼玉縣日高市持續飄香，展現嘉義人的熱情與堅持。

黃敏惠表示，嘉義阿里山是全球知名的國際級景點，之字形的森林鐵道讓全球鐵道迷為之讚頌，嘉義市就在阿里山森林鐵道的起點，位於台灣中南部、是北回歸線經過的城市。面積有60平方公里，人口數約26萬多人、服務業佔8成，商業繁盛。陳惠芳與美國夫婿John在日本成立阿里山會社，除了從台灣及世界各地進口有機產品外，也經營蔬食餐廳，讓更多日本朋友認識阿里山這個名字，讓嘉義文化在國際上持續被看見。

黃敏惠稱讚陳惠芳夫婦創業過程雖然篳路藍縷，但合作無間的兩人一起走過草創時期，發揮嘉義人KANO精神「永不放棄」。如今公司經營有成、規模越來越大，旗下已有80名以上員工，而店內販售的有機商品種類也更加多元。

阿里山會社也參加東京食品展，陳惠芳並向飯能市觀光協會推薦嘉義市參展商品，希望有機會促進後續的產品交流合作。陳惠芳表示，阿里山會社秉持著為家人服務的態度，充滿熱情的經營著，為了讓員工更了解企業崇尚自然的精神，經常會帶著員工回嘉義旅遊，工作團隊氣氛和諧，絕對是健康又幸福的企業，如同Alisan公司理念，提供「健康、有機、天然、安心保證」的食品。

建設處表示，Alisan公司以台灣阿里山命名，原因有二，一為阿里山向來以五大奇景著稱，包含登山鐵路、森林、雲海、日出及晚霞等；二是創辦人陳惠芳以故鄉阿里山期許自己，要創造像阿里山這樣的地方。該公司成立於1988年，主要經營有機食品，同時推廣蔬食的重要性。秉持為家人提供健康食物的初衷，不使用化學藥品種植的食物，栽種作業由獲得公平交易的農民種植。多年下來，證明有機食品對人們好、對農民和土壤好、對地球更好，達到三贏局面。

嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）參觀阿里山咖啡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右）參觀阿里山咖啡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠等人參觀在日本嘉義人的阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）等人參觀阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左三）等人參觀阿里山咖啡後合影。圖／嘉義市政府提供

阿里山 嘉義 日本

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