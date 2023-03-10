土庫古蹟大廟逾80年未翻修 「塗褲媽」暫供奉臨時行宮

雲林縣定古蹟土庫順天宮清道光年間建廟，有189年歷史，距離上次大規模整修已86年，經歷多次地震、颱風侵襲，古蹟本體牆面產生裂縫，屋況滲水嚴重，廟方曾為避免水氣持續影響廟體，緊急在後殿架設鋼棚架當作臨時防護，但僅治標不治本，為延續建築壽命，廟方獲中央及地方補助加上自籌款，總計投入7890萬元進行修復工程，副縣長謝淑亞今天與多名地方人士與會敲磚動工典禮，預告2026年會完工。

歷史悠久的土庫順天宮座落在鎮上核心地區，是地方重要信仰中心，廟內清晰可見保存完整的建築及文物，呈現1930年代的修建格局與風貌，昔日記載各類匠師及採用材料工法的營建史料，至今也仍被保留著，相當可貴且具維護價值，2012年10月31日指定公告縣定古蹟。

謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、順天宮主委吳明貴、立委林文瑞及友宮北港朝天宮董事長蔡咏鍀與多名地方人士今天一同與會敲磚動工典禮。

陳璧君表示，該廟宇主體由土、石、磚、木、瓦等5種建材砌成，前殿兩側通廊壁上的陳天乞交趾陶栩栩如生，及廟內的日本觀音、清代流傳至今的大符令印板、籤詩印板、石香爐、觀音殿頂桌、興建順天宮碑記、重修順天宮碑記序、完修順天宮禪室建造聖亭碑記等8項古物，集傳統建築技術、工藝、文物於一身，宛如一座文化資產博物館，價值連城。

吳明貴說，該廟最近一次大規模整修於1936年，多年來承受地震、颱風等天災影響，建築物多處陸續出現損壞情形，若再繼續惡化恐無法復原，令廟方與信徒憂心忡忡，感謝中央及地方補助4165萬元，加上廟方自籌，共斥資7890萬元，預計利用900天進行修復主結構，一併改善整體環境景觀、更新古管線與消防設備，強化安全及災害因應能力，也讓古蹟能延年益壽。