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觀音佛祖生日 台南社大台江分校推大廟興學「共學安老」

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
觀音佛祖誕辰，社大台江分校推動大廟興學，策辦台江廟口文化講座，邀請常延法師在海尾朝皇宮演講。圖／台南社大台江分校提供
觀音佛祖誕辰，社大台江分校推動大廟興學，策辦台江廟口文化講座，邀請常延法師在海尾朝皇宮演講。圖／台南社大台江分校提供

今天是觀音佛祖誕辰，台南社大台江分校推動大廟興學，營造共學安老社區，舉辦台江廟口文化講座，並邀請常延法師在海尾朝皇宮演講，參與的紀姓市民說，面對高齡化，從社區、關據中心等據點開始推動共學安老，是很好的開始。

社大台江分校指出，安南區古稱台江，西元1823年曾文溪改道生成台江十六寮，今年適逢台江建庄200年，邀請民眾重回村廟，認識台江十六寮守護神故事，特別是適逢農曆2月19日觀音佛祖及淵海佛祖誕辰，因此邀請長期致力推廣「共學安老」運動的常延法師，來到海尾朝皇宮主講如何修練「正念正智以待時」的安老心法，教導民眾共同學習正念正智，照護父母親及親友。

參與的何姓市民說，在老化、病前、臨終的各個階段，希望大家能有一個安老共學的團體，共同陪伴，用這樣的方法安定自己及眾人的心，她建議共學安老的議題講座每月開辦，相信可以讓更多人學習正念正智，時時精進學習。

台江 法師 老化

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