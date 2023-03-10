台南歸仁文化中心展出陳雲程、曾臥石、李文漢三家書法

雙清文獻研究學會今天在台南歸仁文化中心舉辦「三家書法紀念聯展」，展出已過世書法名家陳雲程（1905-2009）、曾臥石（1942-2013）、李文漢（1924一2022）的草書、二王、鐘鼎文、榜書等罕見作品48幅到4月10日。

這次聯展由學會創辦人陳進亁、收藏家黃炳勳籌辦，作品以草書為主。陳進亁說，大部份藝術家逝沒再曝光，常常很快就被遺忘。三位藝術家傳承學院派名家，他們的作品身後依舊值得大家薪水，也能永遠活在人間。尤其他們現場揮毫、贈與他的作品，一直沒辦展讓大家欣賞，真的覺得很對不起他們。

陳進亁說， 他與3人熟識多年，除了在台灣多次展覽，還將陳雲程百歲時的5件草書作品帶往大陸曲阜孔廟展出，轟動一時；曾臥石也曾與他一同到山東、河北等地展出，還現場揮毫，這次就有展出他現場揮毫的作品；李文漢也曾河北秦皇島、石家莊等地展出。

雙清文獻研究學會表示，這三位書法家有「開天闢地、成功不必在我的精神」，這些前輩肯定後輩推動文化。三位老先生生前書法墨寶常委託協會展覽及兩岸文化交流。因他們無私的風範，學會將本於「繼往開來」精神，讓先人文化綿延不絕。感謝將軍區里長陳啓瑜到歸仁文化中心協助布置，途中里民找里長電話不斷，陳里長需要為民服務，百忙中還要協助推廣文化，傳承這種鹽分地帶文化精神。