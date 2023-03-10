快訊

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

恐難領防疫險 指揮中心：3月20日起輕症不算法定傳染病

台南歸仁文化中心展出陳雲程、曾臥石、李文漢三家書法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影

雙清文獻研究學會今天在台南歸仁文化中心舉辦「三家書法紀念聯展」，展出已過世書法名家陳雲程（1905-2009）、曾臥石（1942-2013）、李文漢（1924一2022）的草書、二王、鐘鼎文、榜書等罕見作品48幅到4月10日。

這次聯展由學會創辦人陳進亁、收藏家黃炳勳籌辦，作品以草書為主。陳進亁說，大部份藝術家逝沒再曝光，常常很快就被遺忘。三位藝術家傳承學院派名家，他們的作品身後依舊值得大家薪水，也能永遠活在人間。尤其他們現場揮毫、贈與他的作品，一直沒辦展讓大家欣賞，真的覺得很對不起他們。

陳進亁說， 他與3人熟識多年，除了在台灣多次展覽，還將陳雲程百歲時的5件草書作品帶往大陸曲阜孔廟展出，轟動一時；曾臥石也曾與他一同到山東、河北等地展出，還現場揮毫，這次就有展出他現場揮毫的作品；李文漢也曾河北秦皇島、石家莊等地展出。

雙清文獻研究學會表示，這三位書法家有「開天闢地、成功不必在我的精神」，這些前輩肯定後輩推動文化。三位老先生生前書法墨寶常委託協會展覽及兩岸文化交流。因他們無私的風範，學會將本於「繼往開來」精神，讓先人文化綿延不絕。感謝將軍區里長陳啓瑜到歸仁文化中心協助布置，途中里民找里長電話不斷，陳里長需要為民服務，百忙中還要協助推廣文化，傳承這種鹽分地帶文化精神。

雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦「雙清三家紀念展」，展出陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦「雙清三家紀念展」，展出陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦「雙清三家紀念展」，展出陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦「雙清三家紀念展」，展出陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影
雙清文獻研究學會在台南歸仁文化中心舉辦陳雲程、曾臥石、李文漢三位已逝名家書法作品。記者周宗禎／攝影

藝術家 書法家 軍區

延伸閱讀

陳宗彥求「謙」意外引爆醜聞 意象書法家還原創作過往

中原盃全國書法比賽 馬英九：書法是一門5000年的藝術

e筆App軟體加持 高市3.8萬學生有機會練成大書法家

影／民進黨說他若參選2024將「腥風血雨 」 侯友宜回應了

相關新聞

久旱不雨 嘉義山區青年嶺步道岩壁土石崩落 封閉搶修中

嘉義縣山區久旱不雨，位在梅山鄉瑞里風景區青年嶺步道今早天氣晴朗卻發生落石崩落情況，所幸當時無山友經過，無人受傷；阿里山國...

嘉義梅山太平國小迎百年校慶 百名校友返校齊封茶拾憶

海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平國小今年創校滿100年，今舉行「創校100周年校慶運動會暨運動場啟用剪綵典禮」近百名校...

嘉市湖內里活動中心即將完工 里民的新活動場域

因應湖子內大量移入人口的需求，嘉義市政府利用垃圾焚化廠的回饋金，興設湖內里活動中心，歷經1年多施工，目前主體工程已完工，...

社福據點米缸見底 黃啟豪媒合新港獅子會捐300斤米緩解

農糧署減少白米補助，加上疫情影響，民眾捐贈物資大減，嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會為獨老供餐面臨恐斷炊困境；新港獅子會得...

南鐵照顧住宅7店舖標租 前2年租金可減免

台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租，台南市政府表示，此次標租是經拆遷戶多次選擇剩下的店舖...

台南市大新營區連日臭味惹民怨 環保局逮到禍首是它

台南市大新營地區民眾近來投訴日夜異味撲鼻。環保局重上午表示，8日夜間稽查人員循味朝上風處追查，在鄰近新營體育場附近後壁區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦