嘉義梅山太平國小迎百年校慶 百名校友返校齊封茶拾憶

海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平國小今年創校滿100年，今舉行「創校100周年校慶運動會暨運動場啟用剪綵典禮」近百名校友回母校受獎歡慶，並以「封茶拾憶」將大家手寫卡片投入茶壺封藏百年，藉此讓下一代回顧在地產業發展歷程。

梅山鄉太平國小百年校慶，同步進行運動場落成剪綵。行政院政務顧問陳冠廷、嘉義縣副縣長劉培東、梅山鄉長林俊謀、梅山農會總幹事黃書賢、嘉義縣議員劉雅文等人出席，近百名歷屆校友也一同回母校慶祝。

劉培東表示，山區的學校成立滿百年實屬不易，太平國小整建後的操場非常漂亮，籃球場也煥然一新，全新的設施可以讓更多師生及鄉親使用，期望太平國小能夠再創下個百年。

校長何素勤指出，設施整建包含PU跑道及中央球場，教育部在111年1月核定補助382萬元，由蔡明宏建築師事務所設計監造，久木營造有限公司承攬施工。跑道主體鋪設13mm全密式PU跑道面層，採用無毒環保材質，同時整建籃球場環境，讓學生、校友和社區民眾都能舒適的使用。

梅山鄉長林俊謀說，太平國小是梅山鄉第二間百年國小，看見這有校友從日本飛回來參加，內心非常感動，雖少子化學童人數減少，但學校已積極轉型，祝福繼續成長，栽培更多學子。