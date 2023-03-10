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嘉義梅山太平國小迎百年校慶 百名校友返校齊封茶拾憶

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供

海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平國小今年創校滿100年，今舉行「創校100周年校慶運動會暨運動場啟用剪綵典禮」近百名校友回母校受獎歡慶，並以「封茶拾憶」將大家手寫卡片投入茶壺封藏百年，藉此讓下一代回顧在地產業發展歷程。

梅山鄉太平國小百年校慶，同步進行運動場落成剪綵。行政院政務顧問陳冠廷、嘉義縣副縣長劉培東、梅山鄉長林俊謀、梅山農會總幹事黃書賢、嘉義縣議員劉雅文等人出席，近百名歷屆校友也一同回母校慶祝。

劉培東表示，山區的學校成立滿百年實屬不易，太平國小整建後的操場非常漂亮，籃球場也煥然一新，全新的設施可以讓更多師生及鄉親使用，期望太平國小能夠再創下個百年。

校長何素勤指出，設施整建包含PU跑道及中央球場，教育部在111年1月核定補助382萬元，由蔡明宏建築師事務所設計監造，久木營造有限公司承攬施工。跑道主體鋪設13mm全密式PU跑道面層，採用無毒環保材質，同時整建籃球場環境，讓學生、校友和社區民眾都能舒適的使用。

梅山鄉長林俊謀說，太平國小是梅山鄉第二間百年國小，看見這有校友從日本飛回來參加，內心非常感動，雖少子化學童人數減少，但學校已積極轉型，祝福繼續成長，栽培更多學子。

村長嚴清雅表示，在校慶尾聲特別安排「封茶拾憶」，讓來賓及校友們在卡片寫下未來願景，將卡片投入茶壺中，最終將茶壺封藏百年，盼透過藏茶、許願暨封茶倉等儀式，讓未來的人們能夠回顧在地產業發展歷程，感受文化代代相傳的意涵。

嘉義縣梅山鄉太平國小今天百年校慶，以「封茶拾憶」將大家手寫卡片投入茶壺封藏百年。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今天百年校慶，以「封茶拾憶」將大家手寫卡片投入茶壺封藏百年。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，教育部在111年1月核定補助382萬元整建PU跑道及中央球場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，教育部在111年1月核定補助382萬元整建PU跑道及中央球場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平國小今百年校慶暨運動場啟用，百名校友回母校受獎歡慶母校生日。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 運動 鄉長

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