嘉市湖內里活動中心即將完工 里民的新活動場域

因應湖子內大量移入人口的需求，嘉義市政府利用垃圾焚化廠的回饋金，興設湖內里活動中心，歷經1年多施工，目前主體工程已完工，預計於今年4月完工落成，讓市民擁有更優質的生活環境。

市府利用1999年興建垃圾焚化廠保留多年的回饋金，規劃於湖子內區段徵收的公園用地(公41)興建湖內里活動中心。基地座落於湖子內路與健康十二路，佔地面積 3324.42平方公尺（約1000坪），工程由市府民政處委請工務處代辦。工程契約金額 6051萬餘元，於2021年12月20開工，工期為446日曆天，預計今年4月底完工。

市府表示，湖子內區段徵收區開發總面積共187.52公頃，市府團隊努力克服種種困難，不斷溝通，終於2009年公告區段徵收計畫，發包了區段徵收公共工程，開發、配地、標售等等。在區段徵收完成後，湖內里活動中心位址勘查多次，經府內各單位多次協調後才決定以多目標方式興建於現今之公41用地，並連同公園一併開發。目前嘉義市新屋、預售屋建案多半集中湖子內區段徵收區域。

活動中心基地除保留公園綠化功能外，預計興建2棟建築物，其中A棟為3層樓建築物，主要為多間不同大小的研習教室、里辦公室使用；B棟為大型會議室，除里民大型集會使用外，亦可作為避難收容空間，未來將可提供當地居民、社區團體、機關等辦理活動、集會、交誼等公共需求，讓活動中心成為社區多元教學與學習場所，成為市民朋友都喜愛的多功能活動中心。