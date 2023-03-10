快訊

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

恐難領防疫險 指揮中心：3月20日起輕症不算法定傳染病

中國大陸商家網路賣假阿里山茶 嘉縣府籲勿上當

中央社／ 嘉義縣10日電

嘉義縣政府今天指出，中國大陸網站以「一頁式廣告」盜用茶農許峻榮及嘉義縣長翁章梁合照，誤導消費者在網路下單購買不明來源的茶葉，呼籲消費者不要受騙。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，近來出現許多中國商業網站以「一頁式廣告」匡稱「茶農自產自銷阿里山高山茶，全部低價處理」，並盜用大阿里山茶區製茶技術競賽冠軍得主許峻榮及翁章梁頒獎合照，詐騙消費者，賣假阿里山茶。

縣府說，一頁式廣告網頁上沒有公司地址、客服電話，售價明顯低於市場行情，常以限時或倒數方式吸引消費者，廣告底下留言都是正評，沒有負評；僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款，且網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字，請民眾務必小心勿陷詐騙陷阱。

縣府強調，為防範進口茶混充或偽標國產茶販售，111年底配合中央推動茶葉強制溯源政策，目前嘉縣茶農生產的茶葉，都要求標示為「台灣茶」並張貼追溯條碼，維護茶農與消費者權益。

廣告 阿里山 嘉義

延伸閱讀

嘉縣將建防災教育館及防災應變中心 翁章梁率團參訪東京都觀摩交流　

東京食品展開展 翁章梁帶8家嘉義優鮮業者拚國際訂單

翁章梁聯合2立委行政院爭取重大建設 無人機中央成立主責部會

盧秀燕喊話邀請翁章梁加入中區治理平台 翁再以這個理由回絕

相關新聞

久旱不雨 嘉義山區青年嶺步道岩壁土石崩落 封閉搶修中

嘉義縣山區久旱不雨，位在梅山鄉瑞里風景區青年嶺步道今早天氣晴朗卻發生落石崩落情況，所幸當時無山友經過，無人受傷；阿里山國...

嘉義梅山太平國小迎百年校慶 百名校友返校齊封茶拾憶

海拔1000公尺的嘉義縣梅山鄉太平國小今年創校滿100年，今舉行「創校100周年校慶運動會暨運動場啟用剪綵典禮」近百名校...

嘉市湖內里活動中心即將完工 里民的新活動場域

因應湖子內大量移入人口的需求，嘉義市政府利用垃圾焚化廠的回饋金，興設湖內里活動中心，歷經1年多施工，目前主體工程已完工，...

社福據點米缸見底 黃啟豪媒合新港獅子會捐300斤米緩解

農糧署減少白米補助，加上疫情影響，民眾捐贈物資大減，嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會為獨老供餐面臨恐斷炊困境；新港獅子會得...

南鐵照顧住宅7店舖標租 前2年租金可減免

台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租，台南市政府表示，此次標租是經拆遷戶多次選擇剩下的店舖...

台南市大新營區連日臭味惹民怨 環保局逮到禍首是它

台南市大新營地區民眾近來投訴日夜異味撲鼻。環保局重上午表示，8日夜間稽查人員循味朝上風處追查，在鄰近新營體育場附近後壁區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦