社福據點米缸見底 黃啟豪媒合新港獅子會捐300斤米緩解

農糧署減少白米補助，加上疫情影響，民眾捐贈物資大減，嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會為獨老供餐面臨恐斷炊困境；新港獅子會得知，今天會長黃國賓、副會長縣議員黃啟豪率會員前往，捐贈300公斤白米，如及時雨，長輩直呼「米來了，不怕沒飯吃了！」

福龍協會主任盧湘芸表示，原本農糧署每季補助約600多公斤白米，但去年起補助陸續減少，今年第一季只接獲補助約300多公斤，僅是原補助的一半，依目前協會每日的獨居、低收、身障的早晚供餐量約120人次，再加上老人食堂，每日供餐量約有150人次，白米的庫存量僅不到一個月，嚴重不足。

盧湘芸說，不僅缺白米，連蔬菜、牛奶等物資都缺乏，最近新港地區馬鈴薯進入採收期，她也只能厚著臉皮向田主要一些馬鈴薯來應急，公部門的補助縮水，對照顧弱勢族群的團體來說是很頭疼的問題，只能寄望來自社會愛心資源的彌補，解決當前處境。

新港獅子會會長黃國賓表示，日前獅兄縣議員黃啟豪提及福龍協會正陷白米庫存不足急需社會愛心支持，秉持公益服務精神今天前往捐贈白米；黃啟豪表示，300公斤的白米約可供應3000人次的便當送餐服務，增一個月供應量，盼藉此拋磚引玉及獲社會各界關注此情況。

嘉義縣新港鄉中洋村福聖宮福龍長期照顧服務發展協會由理事長楊永成、主任盧湘芸與一群志工於2020年成立，主要服務包括老人關懷訪視、健促活動、營養共餐、老人食堂及營養送餐等事項，服務範圍為新港鄉。