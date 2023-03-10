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南鐵照顧住宅7店舖標租 前2年租金可減免

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供
台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供

台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租，台南市政府表示，此次標租是經拆遷戶多次選擇剩下的店舖，都是全新、無人使用過的新成屋及車位，且提供前2年租金減免的優惠。

市府都發局指出，配合南鐵地下化工程，市府興建專案照顧住宅給拆遷戶，住宅基地位在東區南台南副都心，生產路與現有鐵路交接處的東側，為台鐵南台南車站預定地的對面，除了交通路網便捷，基地也鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。

都發局表示，標租標的為50坪至90坪不等，每間店鋪都是2層樓，內含1組櫥櫃以及抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機等3機、1至2座陽台、2間廁所。

租期1次簽訂期間為3年，並提供第1年租金減免2成、第2年租金減免1成的優惠，租戶有需求也可申請續約，但累計租期不得超過9年。

台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供
台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供
台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供
台南市鐵路地下化專案照顧住宅開放7戶店舖、13格汽車停車位公開標租。圖／台南市都發局提供

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