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久旱不雨 嘉義山區青年嶺步道岩壁土石崩落 封閉搶修中
嘉義縣山區久旱不雨，位在梅山鄉瑞里風景區青年嶺步道今早天氣晴朗卻發生落石崩落情況，所幸當時無山友經過，無人受傷；阿里山國家風景區管理處表示，早上8點步道清潔員於靠近燕子崖處發現步道遭落石覆蓋，已緊急封閉步道，請廠商搶修中，預計下周才能開放通行。
阿管處副處長陳榮欽表示，今天早上8點多清潔人員沿著青年嶺步道整理環境時，於靠近燕子崖處發現步道遭落石覆蓋，立即回報並封鎖現場，已請廠商前往搶修，判斷現場崩塌狀況後，約需要一周左右才能搶通復原。
陳榮欽指出，天氣晴朗發生落石坍方事件屬罕見，推測疑太乾燥加上近日早晚溫差大，熱漲冷縮造成步道旁岩壁土石崩落，已通知相關工程人員，先進行山區各步道的全面檢視，確保山友登山健行安全。
青年嶺步道全長約2.5公里，早期為瑞里、太和居民交換物資的小徑。兩端出入口，分別在圓潭生態園區附近，以及「166縣道」瑞里國小旁，步道上的兩大必看為燕子崖與蝙蝠洞。
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