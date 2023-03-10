台南市大新營區連日臭味惹民怨 環保局逮到禍首是它

台南市大新營地區民眾近來投訴日夜異味撲鼻。環保局重上午表示，8日夜間稽查人員循味朝上風處追查，在鄰近新營體育場附近後壁區竹圍後農田發現異味來自一處養雞場、初判與肥料有關，將在採樣結果確定後開罰。環保局說，已責成地主覆土改善，仍會進一步了解肥料狀況，若問題出自肥料，將追究生產業者責任。

環保局表示，新營體育場、健康路一帶異味最濃，不過新營市區、鹽水區等地也聞得到酸臭怪味。為儘快找出問題，大、小夜班及備勤稽查人員一起出動，沿上風一路追查，不久就在體育場附近的養雞場聞到濃濃臭味，當下立即採樣，待官能測定室檢測結果出爐，一旦異味超標將依空汙法告發，裁罰金額最低10萬最高2千萬元。

因異味範圍廣，稽查人員研判應該還有其他來源，繼續依風向巡查，果然在後壁區竹圍後接近八掌溪岸邊抽水站處一大片農田聞到濃厚臭味，天亮後再去稽查，發現農地大量施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，因未確實覆土散發濃烈異味，味道與新營地區相同。

環保局說，除要求地主覆土，避免再產生惡臭異味，也將追查肥料業者，了解販售的肥料是否只是「半成品」，照理說，完整發酵的禽畜糞有機肥，不會有太濃厚臭味。若業者銷售半成品，也將依法究責。

環保局長許仁澤表示，近年環保局將異味稽查列為重點工作，責成稽查人員加強巡查，禍首都將依法規嚴懲，工廠、農牧業者勿挑戰公權力。

許仁澤指出，農田施用畜牧類禽畜糞有機質肥料，若未完熟發酵往往衍生惡臭異味，呼籲農民購買腐熟的禽畜糞，並在施用時即時覆土。