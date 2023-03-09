阿里山森林遊樂區花季明登場 周六以療癒季為主題開幕

阿里山國家森林遊樂區櫻花季明天登場，林務局嘉義林管處將於後天（11日）上午10點，在園區內千歲檜周邊舉辦「2023阿里山療癒季-春，櫻與音的對話」揭幕至4月10日止，為期1個月的阿里山花季，下午1點半進行園區內新秘境「水山療癒步道」啟用儀式，帶領遊客於步道內進行森林療癒五感體驗。

嘉義林管處表示，11日上午花季開幕活動上，邀請大地藝術家「心流秘境藝術工作室」，以揉合花香、林木、山景及西塔琴，在阿里山百花綻放、粉紅櫻花盛開的千歲檜周邊林間，演出療癒舞蹈，呈現櫻與音的療癒對話。

區內邁入第3年的「小森一點-森林手作市集」，嘉義林管處表示，這次由「灰熊綠展集」團隊策劃，將室內的手作課程搬進森林中，以療癒的市集結合山林櫻花季，透過藝術家的巧思，要讓遊客感知植物氣味與森林氣息，提升遊客對阿里山的印象與記憶。

當天下午1點半至4點，嘉義林管處也將舉行斥資1526萬元打造，且歷經一年多於今年2月完工的「水山療癒步道」啟用活動，將透過安定心寧的頌缽表演開場，帶領參與者至水山療癒步道內進行森林療癒五感體驗。

嘉義林管處指出，特別以「森林療癒」為主題整建新步道，路線自祝山林道旁既有連接水山步道小徑，保護沿線特色植被、樹木根系及生物棲地，用自然材質，以手作步道、降低生態干擾方式，打造新秘境「水山療癒步道」。

阿里山攝影達人黃源明表示，阿里山森林遊樂區的阿里山工作站是花季首周賞櫻首選，唐實櫻、緋寒櫻、霧社櫻及粉色系櫻花已盛開；最受矚目的櫻王染井吉野櫻，嘉義林管處預估「櫻王」3月中旬滿開，區內其他染井吉野櫻預估3月下旬滿開；而3月下旬至4月，由大島櫻、重瓣櫻（麒麟櫻、普賢象櫻、紅華櫻）接力綻放。