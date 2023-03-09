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嘉義縣農產外銷日本再傳佳音 翁章梁見證台日簽合作備忘錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農產外銷日本再傳佳音，縣長翁章梁（左）見證台日合作。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農產外銷日本再傳佳音，縣長翁章梁（左）見證台日合作。圖／嘉縣府提供

嘉義縣長翁章梁帶嘉義優鮮產品業者，參加日本東京國際食品展，促成農產銷日，繼嘉縣打貓合作社鳳梨上架日本丸久超市，下午日本進口商茂華株式會社、台灣福和生鮮農產及嘉縣青木堂果菜生產合作社，簽署貿易合作備忘錄，協助台灣農產拓展外銷通路。

茂華株式會社是日本機械設備貿易商，社長是旅日陳皇賓，回台探親，看見水上鄉青木堂果菜生產合作社理事主席陳文輝，發表木瓜智慧化生產及產銷班輔導理念，深受感動，與陳文輝洽談在日本推廣台灣農產及發展農業可行性，在茂華株式會社設農業部門，專責千葉縣與嘉縣農業技術對接與農產外銷業務。

簽署合作備忘錄後，翁章梁率縣府團隊參訪茂華株式會社與青木堂合作社共同建置木瓜網室，網室導入台灣木瓜生產技術，搭建抗風型木瓜網室，以日本木瓜苗結合台灣農業技術，發展屬於日本木瓜產業。茂華株式會社透過陳文輝整合嘉縣農產供應，4月起外銷鳳梨到日本，由茂華株式會社負責日本通路銷售。

簽署備忘錄後，日後由福和生鮮農產公司出口台灣冷凍鳳梨、釋迦，同時進口千葉縣農產梨子與桃子，將日本農產推廣台灣市場，促成台日農產外銷新里程碑。簽署儀式邀請千葉縣廳農林水產部副課長小川真理子、千葉縣議員田沼隆志、佐倉市西田市長來見證觀禮，千葉縣與嘉義縣藉農業互惠交流，期待有更多互動，讓千葉縣、嘉縣發展更好。

嘉縣長翁章梁率縣府團隊參訪茂華株式會社與青木堂合作社共同建置木瓜網室，網室導入台灣木瓜生產技術。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁率縣府團隊參訪茂華株式會社與青木堂合作社共同建置木瓜網室，網室導入台灣木瓜生產技術。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農產外銷日本再傳佳音，縣長翁章梁（後左）見證台日簽合作備忘錄。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農產外銷日本再傳佳音，縣長翁章梁（後左）見證台日簽合作備忘錄。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁率縣府團隊參訪茂華株式會社與青木堂合作社共同建置木瓜網室，網室導入台灣木瓜生產技術。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁率縣府團隊參訪茂華株式會社與青木堂合作社共同建置木瓜網室，網室導入台灣木瓜生產技術。圖／嘉縣府提供

日本 嘉義 鳳梨

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