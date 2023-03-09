快訊

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

澤倫斯基邀訪烏克蘭 麥卡錫速拒絕：沒有空白支票明白嗎？

台南學甲掩埋場復育工程檢驗合格 沒有重金屬超標

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

學甲掩埋場復育改做壘球場，日前遭立委陳椒華質疑重金屬超標，南市環保局開挖送驗，除確認表土層與再生粒料層厚度均符合原設計需求，且表土層紅土分布均勻外，再生粒料由環保署環境檢驗所分析重金屬濃度也全數符合規範。環保局強調，此項復育工程是為回應地方民眾需求，從發想到驗收均合情、合理、合法，而目前尚無對外開放。

環保局指出，為回應地方民眾需求，原學甲掩埋場規劃復育轉為運動休閒場地使用。為確保復育工程品質無虞，2月23日現場開挖長、寬、深各約1公尺範圍量測，並全程錄影，確認表土層厚達7公分，再生粒料層厚達53公分，均達到甚至優於原本5公分與50公分的設計需求。

環保局表示，先前曾有環團以「攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法」（簡稱XRF）在該處做土壤檢測，因此方式未考慮物質在環境中實際溶出情形，導致數值失真，就連生活中常見的硬幣，以該方式檢測也會呈現鎳元素嚴重超標，經環保局依環保署公告、更具參考性的「毒性特性溶出試驗」（TCLP）方式送驗，已確認該處重金屬濃度均在標準值內。

環保局強調，原本掩埋場垃圾層地質較軟弱，必須加以填實，使用再生粒料與來自合法業者的玻璃沙，則是為了配合國內推廣的環保政策。20多年來，各縣市焚化爐都會將焚化底渣製成這樣的再生粒料，來源是公部門，不會有圖利業者之虞，且每500公噸就要重新檢驗一次重金屬濃度，通過檢驗後才能做為工程材料，安全性沒有問題。復育工程在2019年11月完工，受疫情影響，場地尚未無對外開放，僅做基礎清潔養護工作。

台南市環保局針對學甲掩埋場復育工程做工程斷面厚度量測。圖／南市環保局提供
台南市環保局針對學甲掩埋場復育工程做工程斷面厚度量測。圖／南市環保局提供

超標 陳椒華 環保署

延伸閱讀

蘭嶼獲中央垃圾清運補助 環保局：可清除1500公噸

台東建農掩埋場火燒空汙開罰與否？環保局：待調查結果

「鬼火」讓台東市掩埋場大火？議員：環保防治作為無效

台南學甲88槍擊案槍手 台南地院裁押禁見

相關新聞

超商、銀行行員攜手阻詐 台南警友站送雞蛋感謝

詐騙集團日新月異犯罪手法，台南市警五分局員警攜手轄區銀行、超商店員共同阻詐，去年11月至今年1月，攔阻16件遭詐騙案件，...

台南水情嚴峻 行政院會建請增RO機組、小型海淡廠緊急備援

南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，台南市副市長葉澤山今天代表黃偉哲市長北上參加行政院會，針對近期水情展望與因應作為提出建議...

228受難者湯德章之子湯聰模今告別式 黃偉哲前往致祭

228受難者、人權律師湯德章之子湯聰模，在本月4日於高雄去世，享壽91歲，畢生致力於恢復父親的歷史地位，告別式於今天舉辦...

科技奈米「Tainan」蘭花東京放閃 黃偉哲：日本人都驚艷

世茂農業生技透過奈米技術噴染推出限定版「台南400蘭得有心人」蘭花，在2023台灣國際蘭展首次曝光後，市長黃偉哲也帶到東...

訪日本埼玉縣城市 嘉義市長黃敏惠拓展城市外交

嘉義市長黃敏惠率市府參訪團赴日參加「2023東京食品展」，除全力協助產業嘉義隊爭取國際商機外，更在出訪期間積極拓展城市外...

軍輝橋便橋採單向民眾憂交通打結 五工處將開說明會溝通

嘉義市軍輝橋將進行改建，在舊橋拆除前於上下游各興設1座鋼構便橋，採單向通車，但民眾擔憂無法因應車流；公路局第五區養護工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦