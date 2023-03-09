台南學甲掩埋場復育工程檢驗合格 沒有重金屬超標

學甲掩埋場復育改做壘球場，日前遭立委陳椒華質疑重金屬超標，南市環保局開挖送驗，除確認表土層與再生粒料層厚度均符合原設計需求，且表土層紅土分布均勻外，再生粒料由環保署環境檢驗所分析重金屬濃度也全數符合規範。環保局強調，此項復育工程是為回應地方民眾需求，從發想到驗收均合情、合理、合法，而目前尚無對外開放。

環保局指出，為回應地方民眾需求，原學甲掩埋場規劃復育轉為運動休閒場地使用。為確保復育工程品質無虞，2月23日現場開挖長、寬、深各約1公尺範圍量測，並全程錄影，確認表土層厚達7公分，再生粒料層厚達53公分，均達到甚至優於原本5公分與50公分的設計需求。

環保局表示，先前曾有環團以「攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法」（簡稱XRF）在該處做土壤檢測，因此方式未考慮物質在環境中實際溶出情形，導致數值失真，就連生活中常見的硬幣，以該方式檢測也會呈現鎳元素嚴重超標，經環保局依環保署公告、更具參考性的「毒性特性溶出試驗」（TCLP）方式送驗，已確認該處重金屬濃度均在標準值內。