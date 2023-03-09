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超商、銀行行員攜手阻詐 台南警友站送雞蛋感謝

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市元大銀行開元分行人員阻詐有功，今天獲贈雞蛋。記者黃宣翰／翻攝
台南市元大銀行開元分行人員阻詐有功，今天獲贈雞蛋。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團日新月異犯罪手法，台南市警五分局員警攜手轄區銀行、超商店員共同阻詐，去年11月至今年1月，攔阻16件遭詐騙案件，金額逾5百餘萬元，今天下午3點由警友站主任李曜嘉等人前往銀行及超商贈送雞蛋給有功人員。

元大銀行北府分行於去年12月中旬，發現民眾欲匯款100萬元至指定帳戶，並稱是購買比特幣款項，陳姓副理及王姓助理發現有異，通報台南市警五分局立人派出所員警到場，員警耐心告知可能遭詐騙情形及案例，成功攔阻民眾受騙100萬元，為攔阻最高金額。

警友站和警方除頒發有功人員獎狀、禮券及禮品外，加碼頒贈雞蛋30顆；另外攔阻件數最多的則為元大銀行開元分行4件，每件加碼頒贈雞蛋15顆，共計60顆，行員見到實用的雞蛋都笑開懷，感謝警方的用心及創意，除高興這幾天晚餐都可以加菜，也表示會更加努力與警方共同阻詐。

台南市元大銀行開元行人員阻詐有功，今天獲市警五分局警友站贈送雞蛋感謝。記者黃宣翰／翻攝
台南市元大銀行開元行人員阻詐有功，今天獲市警五分局警友站贈送雞蛋感謝。記者黃宣翰／翻攝

雞蛋 詐騙集團 台南

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