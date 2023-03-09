台南新營綠圳景觀改善 縫補核心區水圳步道的完整性

台南市都發局對新營醫院及綠都心公園段的綠圳步道完成改造，正以全新面容迎眾，此段步道銜接民權路、署立醫院及文化中心，沿途枝葉扶疏，縫補了新營區核心區位水圳步道的完整性，具有重要性意義。

市長黃偉哲表示，市府陸續推動嘉南大圳新營支線的景觀改善計畫，其中的中段250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，是早期的水圳步道，因鋪面材質使用及施作手法都已老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，因此去年爭取提報內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，納入改造範圍。

都發局長徐中強說，改善工程包括拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅的整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野開闊，更加美觀、綠意盎然。人行步道的改善包含重新設計無障礙坡道、適度的節點廣場，及管線電箱等等美化。抿石子、PC拉毛及花崗岩等鋪面設計，讓步道更加平坦、安全，減少滑摔的風險。另原本大榕樹周邊凌亂的停車空間也經由樹木修剪、棲地再造以及動線重新配置，提供涼爽和舒適的停留休憩點。

整個改造承襲往日沿岸綠蔭的記憶，形塑嘉南大圳河道與大新營區人本環境的網絡，創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力，現在已經是許多民眾散步及健走的熱點。