台南水情嚴峻 行政院會建請增RO機組、小型海淡廠緊急備援

南部降雨持續不佳，水情相對嚴峻，副市長葉澤山代表參加今日行政院院會，討論到水情問題，院會後針對中央及各單位重視水情調度、水資源盤整、抗旱措施的努力給予肯定，並針對本府提出建議要求相關部會帶回研議。

經發局表示，日前已嚴密監控台南水情狀況並提早因應，訂定每日回收水3000立方公尺，利用目標與節省工業用水10%目標，積極加強各項節水措施，現每日用水量管控至100萬立方公尺內，會中也建請中央評估增加移動式RO機組、小型海淡廠等緊急備援增供水源措施。

市長黃偉哲表示，感謝中央在近期水情緊迫下提供的相關協助，因應未來極端氣候，水情恐持續吃緊，樹谷園區已在3月1日啟動RO機台1台之使用，後續永康科工區也將在3月13日併同啟用2台RO機，除召開水情會議外同時協調水源調度、加強節水並增加水源並籲請各市民朋友及企業共同撙節用水，遵從中央旱災中心的指揮辦理抗旱作業，包含積極宣導節水、路樹澆灌或洗街時利用回收水、工業區宣導加強節水達10%等等作為，也期望民眾可以一起響應節水。

經發局長林榮川表示，市府為減緩旱象衝擊，已強化各項抗旱應變措施，持續推動開源、節流、調度及備援各項工作，也推動緊急抗旱水源計畫，減緩旱象衝擊。

市府積極尋找緊急備援水源，3月6日至8日會勘建築工地6處地下水井回收水總結評估，歸仁、永康、善化3點建案水量充足（每日約有5700噸水量）處理供水有效益，也請水利署研議調度6台RO(善化4台、永康1台、歸仁1台)處理供水，處理符合飲用水標準接入自來水系統。

另針對每月工業或是非工業用水超過1,000度大戶，將請自來水公司進行每週查錶作業，若期限內無法節水達成10%者，則採取鉛封措施管制用水，同時也請台水公司加強巡檢所屬之自來水管及宣導節約用水，避免發生漏水或破管情形，導致水資源浪費。