台南人權歷史主題地圖 踏上自由民主時空之旅

台南市政府今天宣布推出串聯「台南市人權歷史場址」、「湯德章正義與勇氣之路」的主題地圖，讓網路世代按圖索驥，踏上自由民主時空之旅，深入了解這塊土地的人權故事。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市府文化局回顧人權歷史，型塑城市重要紀念空間，在內政部TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台）以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯出台南人權歷史主題地圖。

主題地圖涵蓋「台南市人權歷史場址」、「湯德章正義與勇氣之路」等，只要掃描台南市人權歷史場址QR Code連結TGOS路線，打開Podcast聆聽，透過頁面介紹場址的涉及事件、事件概述、相關人物、今址現況與相片，就能跟隨先人足跡，了解在地人權故事與歷史。

文化局表示，人權歷史場址涉及過去因國家暴力侵害個人造成的社會集體創傷，隨著社會變遷，遺址及歷史意義逐漸消失；因此，透過TGOS主題地圖聆聽Podcast，進一步學習指認與辨識，標誌出人權歷史地景與記憶的變遷。

其中，「湯德章正義與勇氣之路」TGOS主題地圖，從起點紀念碑的原台南州會（台南市參議會）出發，沿路途經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館、原台南警察署及湯德章紀念公園。這些場址將規劃「正義勇氣之路標示設置」，預定4月29日完成。