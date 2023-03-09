科技奈米「Tainan」蘭花東京放閃 黃偉哲：日本人都驚艷

世茂農業生技透過奈米技術噴染推出限定版「台南400蘭得有心人」蘭花，在2023台灣國際蘭展首次曝光後，市長黃偉哲也帶到東京食品展亮相，黃偉哲表示，白色蘭花印上「Tainan」字樣及愛心，不僅是配合3月14日的白色情人節，也是為了2024台南400所推出的限定色系，在東京國際食品展立刻吸引國外人士的興趣，讚嘆台灣生技農業實力。

黃偉哲表示，繼2022年烏俄戰爭，將烏克蘭的國旗顯現在蘭花上，今年年初土耳其地震，也把土耳其國旗顯現在蘭花上。這一次因應東京食品展，3月14日白色情人節，是從日本開始發源，就想到把蘭花帶到東京食品展，果然獲得許多來自日本的朋友，還有國際的媒體、參展的廠商、經過台南的攤位的，就非常的驚艷。

黃偉哲說，在東京食品展很多人詢問說這是蘭花嗎？這是噴漆嗎？怎麼噴的？得知是台南生技業者的一個獨特的產品，都大表興趣，相信對於蘭花的外銷，可以打開更多的日本通路，科技奈米蘭花一定會造成的更大的轟動。

黃偉哲表示，白色的情人節講的是白色，在白色的蘭花噴色，都會引起很多消費者的興趣。不只是白色的情人節，接下來，還有母親節、父親節，相關的節慶其實都可以展現在奈米科技蘭花上面，相信可以開啟許多的商機。

台南400蘭得有心人，是以白色的花做基底，上面寫有Tainan ，一方面做城市宣傳，另一方面，因為白色情人節就印上了心。用奈米科技配上漂亮的蘭花，也可以用別的顏色的蘭花當基底，以別的顏色的字噴上去，想像力無窮的發揮，商機無窮。