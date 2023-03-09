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訪日本埼玉縣城市 嘉義市長黃敏惠拓展城市外交

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠率隊參訪日高市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率隊參訪日高市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠率市府參訪團赴日參加「2023東京食品展」，除全力協助產業嘉義隊爭取國際商機外，更在出訪期間積極拓展城市外交。今天上午帶領市府團隊和產業界代表，前往位於東京近郊的埼玉縣，分別拜訪日高市與飯能市政府，參訪當地的農會、食品包裝工廠及社福中心等機構，觀摩地方產業發展和社會福利政策執行情形，拓展城市外交。

現在正值兩市議會開議期間，日高市長谷崎照雄、飯能市副市長町田守弘，仍熱情接待嘉義市政府參訪團，與參訪代表進行產業、觀光、文化、棒球等面向的實質交流，市長黃敏惠表示，期盼這次到訪能夠牽起兩地友誼，用嘉義好物和世界交朋友，促進未來有更多元的深入合作。

黃敏惠表示，面對少子化高齡化並存的重要人口議題，政府的社會福利政策顯得更加重要。飯能市當地的社福中心，建築物已經興建26年，當時即規劃出整合式的照護機構，不僅設備完善、環境明亮，且顧及不同年齡層和身心障礙族群，「老少都能照顧到」，相當具有前瞻性。這也正好與嘉義市政府致力打造實現「全齡共享、世代宜居」的城市願景不謀而合。

日本日高市與飯能市都是東京附近的住宅型城市，人口大約6至8萬人，因應現在日本市場食品通路的多元化經營，住宅城市內的食品通路也有很明顯的改變，例如HOMECENTER、藥妝店、便利商店等，店鋪多元經營且發展成熟。

建設處說明，日本政府為擴大東京區域發展，將東京首都圈擴大到整個關東地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣等，因此又稱作「一都三縣」；埼玉縣距離東京市中心不遠，僅1小時車程，因地理條件便利，逐漸發展成「工作在東京、生活在埼玉」的生活型態。

嘉義市長黃敏惠（中）與產業代表於日高市合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與產業代表於日高市合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率隊參訪飯能市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率隊參訪飯能市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率隊參訪日高市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠率隊參訪日高市拓展城市外交。圖／嘉義市政府提供

東京 嘉義 日本 黃敏惠 高齡化 少子化

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