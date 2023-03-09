軍輝橋便橋採單向民眾憂交通打結 五工處將開說明會溝通

嘉義市軍輝橋將進行改建，在舊橋拆除前於上下游各興設1座鋼構便橋，採單向通車，但民眾擔憂無法因應車流；公路局第五區養護工程處表示，事先有做評估，且便橋都是2車道，可因應車流。不過，為貼近民意，五工處預計本月底與地方召開說明會，聽取意見溝通。

軍輝橋擔負嘉義市縣市中埔鄉、阿里山及水上鄉交通樞紐又與可串接台82線東西向快速公路、國3，橋梁地位非常重要，一但封橋改建勢必造成縣市交通紛亂，因此，在拆除舊橋重建之前，興設臨時便橋，但因為交通流量大，五工處採上下游各興設1座鋼構便橋，並採取單向通車方式。舊橋預計在今年4、5月拆除前會開放便橋通行。

只是民眾擔憂採用單行道方式的2座便橋屆時可能還是會造成交通擁塞，尤其附近有輔仁中學、大業國中、興安國小等學校，上下學、班時一定會交通大亂。

五工處水上工務段表示，上、下游兩側通行便橋係經道安會報同意交維計畫施作，每座便橋規畫2車道及人行步道，與現有軍輝橋容量是一致的，只是便橋採單行逆時鐘方向通行，即上游便橋是中埔往嘉義市、下游便橋是嘉義市往中埔。

五工處預計3月底邀請市府機關、地方聯合里長、周邊學校等單位，召開地方說明會進行改道方式說明與溝通，讓未來改道後交通能維持順暢。

工務段表示，目前軍輝橋改建工程先施工上、下游側通行鋼便橋，預計在4月下旬之前完成AC鋪設；同時周邊道路為各管線單位配合臨時遷移一併施工，施工期間造成民眾不便之處，希望注意安全並請諒解。