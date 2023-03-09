快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

嘉市版曼哈頓懸日美景 12日起連3天登場

中央社／ 嘉義市9日電

中央氣象局預報嘉義市今年的懸日是12日傍晚起，最佳觀賞點在民族路西向路段，在無雲遮蔽下將可觀看到懸日景象，嘉義市政府提醒民眾在觀測及拍照同時，須遵守交通規則。

嘉義市的「曼哈頓懸日」即將於3月12日至14日登場，最佳拍攝時段大約在傍晚5時31分至5時59分，據氣象局預測，懸日最佳觀賞路段在民族路（文化路以西），不過，近來就有民眾在博東路拍到火紅的夕陽。

嘉義市政府表示，紐約「曼哈頓懸日」即是因其獨特的棋盤式街道分布，絕美的夕陽落下時正好落在街景建物的正中間、進而沒入地平線而聲名大噪。嘉義市棋盤式的街道分布正好符合觀測懸日的絕佳條件。

市府今天提醒民眾，往年的懸日時段都吸引很多攝影高手到嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮，不過，懸日雖美，許多民眾為了搶拍，甚至不顧危險在街道上拍照，導致人車爭道現象，民眾為自身安全及避免影響交通秩序，建議可在路邊或天橋上拍攝。

懸日 嘉義 氣象局

延伸閱讀

經典賽／營養午餐擺盤超有創意！嘉市學童為中華隊加油

嘉義市建置YouBike成效佳吸引太保市取經 嘉縣優先建置4鄉鎮市

嘉市大同國小廁所改建 化身校園另類美術館

嘉市湖子內傳開新夜市 攤位格線已畫好、最快4月試營運

相關新聞

白河林初埤木棉花季11日登場 警公告交管路線停車資訊

2023白河林初埤木棉花季後天11日登場，因往年木棉花季都吸引上萬民眾來賞花，白河警分局今天公告相關路口禁止車輛進入，提...

台南好康來了！憑截圖或拍照就能免費體驗科技運動3次

為推廣民眾多運動，台南市衛生局與東區「巨力屋能量王國」健身房合作，即日起到3月17日，只要出示活動圖章或海報的截圖或拍照...

師傅投入心血 台南藏金閣拍賣心型古典化妝台

台南市環保局藏金閣3月拍活動11日登場，此次主打商品包括心型古典化妝台、實木搖椅、庭園式花架和捷安特單車等物品；另現場還...

客家人掃幕稱「掛紙」還要準備一籃染紅色雞蛋是這用途

台南市政府客家事務委員會邀請客籍市民，分享家鄉的「掛紙」習俗。客家人稱掃墓為「掛紙」（gua ziiˋ），從農曆正月15...

影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

春天嘉義超浪漫！繼黃花風鈴木大爆發，另一波紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止，嘉義縣文化觀光局上午舉行宣傳會，...

南市公益彩券經銷商申請已逾1700件 增加假日受理便民

台南市3月初開始受理第五屆公益彩券經銷商「第一階段資格審查證明」申請，截至3月7日止已受理逾1700件考量部分身心障礙或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦