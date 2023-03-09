嘉市版曼哈頓懸日美景 12日起連3天登場

中央氣象局預報嘉義市今年的懸日是12日傍晚起，最佳觀賞點在民族路西向路段，在無雲遮蔽下將可觀看到懸日景象，嘉義市政府提醒民眾在觀測及拍照同時，須遵守交通規則。

嘉義市的「曼哈頓懸日」即將於3月12日至14日登場，最佳拍攝時段大約在傍晚5時31分至5時59分，據氣象局預測，懸日最佳觀賞路段在民族路（文化路以西），不過，近來就有民眾在博東路拍到火紅的夕陽。

嘉義市政府表示，紐約「曼哈頓懸日」即是因其獨特的棋盤式街道分布，絕美的夕陽落下時正好落在街景建物的正中間、進而沒入地平線而聲名大噪。嘉義市棋盤式的街道分布正好符合觀測懸日的絕佳條件。

市府今天提醒民眾，往年的懸日時段都吸引很多攝影高手到嘉義市朝聖，民族路、中山路等朝西道路都可看到攝影的人潮，不過，懸日雖美，許多民眾為了搶拍，甚至不顧危險在街道上拍照，導致人車爭道現象，民眾為自身安全及避免影響交通秩序，建議可在路邊或天橋上拍攝。