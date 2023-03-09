快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

白河林初埤木棉花季11日登場 警公告交管路線停車資訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝

2023白河林初埤木棉花季後天11日登場，因往年木棉花季都吸引上萬民眾來賞花，白河警分局今天公告相關路口禁止車輛進入，提醒遊客注意。

白河警分局表示，配合「112年木棉花季」11日至26日，將在假日上午8時至下午6時，結合在地民力實施交通管制，管制點分別在南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88、89交叉口)，民眾可就近沿著南88、89線路邊停車，社區也規畫1處收費停車場方便民眾。呼籲遵守規則，徒步區車輛禁止進入及停車，維護賞花品質。

分局交通組長林世宗表示，南90及木棉花道主花道T字路口，沿線前後各300公尺並設置交通錐。車輛假日期間南90線僅限單向往土溝方向通行，土溝小蘋果便利商店往阿匹婆商店方向車輛禁止進入及通行，須改沿南91往南89方向繞行。除公務車輛、公車、緊急消防救護車輛禁止車輛通行。木棉花主花道禁止任何車輛進入。

行車路線、停車建議：南二高白河交流道→左轉沿172線道→右轉165線道→大德街→南89開車約10分鐘雙向停車。社區收費停車場1處及遊覽車停車場如圖卡標示。主要賞花區內禁止攤販設攤停放車輛。

大眾交通運輸可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」至木棉花道，公車時間可至「大台南公車」網站查詢。

白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝
白河林初埤木棉花季11日登場，警方公告交管路線停車資訊。記者周宗禎／翻攝

白河 公車 賞花

延伸閱讀

影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

可賞花了！台南白河林初埤木棉花季周六登場

慶祝婦女節 台南市虎頭埤風景區女性門票半價優惠圖

2023國際自由車環台公路賽12日登場 台中交管措施大公開

相關新聞

白河林初埤木棉花季11日登場 警公告交管路線停車資訊

2023白河林初埤木棉花季後天11日登場，因往年木棉花季都吸引上萬民眾來賞花，白河警分局今天公告相關路口禁止車輛進入，提...

台南好康來了！憑截圖或拍照就能免費體驗科技運動3次

為推廣民眾多運動，台南市衛生局與東區「巨力屋能量王國」健身房合作，即日起到3月17日，只要出示活動圖章或海報的截圖或拍照...

師傅投入心血 台南藏金閣拍賣心型古典化妝台

台南市環保局藏金閣3月拍活動11日登場，此次主打商品包括心型古典化妝台、實木搖椅、庭園式花架和捷安特單車等物品；另現場還...

客家人掃幕稱「掛紙」還要準備一籃染紅色雞蛋是這用途

台南市政府客家事務委員會邀請客籍市民，分享家鄉的「掛紙」習俗。客家人稱掃墓為「掛紙」（gua ziiˋ），從農曆正月15...

影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

春天嘉義超浪漫！繼黃花風鈴木大爆發，另一波紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止，嘉義縣文化觀光局上午舉行宣傳會，...

南市公益彩券經銷商申請已逾1700件 增加假日受理便民

台南市3月初開始受理第五屆公益彩券經銷商「第一階段資格審查證明」申請，截至3月7日止已受理逾1700件考量部分身心障礙或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦