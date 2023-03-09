白河林初埤木棉花季11日登場 警公告交管路線停車資訊

2023白河林初埤木棉花季後天11日登場，因往年木棉花季都吸引上萬民眾來賞花，白河警分局今天公告相關路口禁止車輛進入，提醒遊客注意。

白河警分局表示，配合「112年木棉花季」11日至26日，將在假日上午8時至下午6時，結合在地民力實施交通管制，管制點分別在南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口(南88、89交叉口)，民眾可就近沿著南88、89線路邊停車，社區也規畫1處收費停車場方便民眾。呼籲遵守規則，徒步區車輛禁止進入及停車，維護賞花品質。

分局交通組長林世宗表示，南90及木棉花道主花道T字路口，沿線前後各300公尺並設置交通錐。車輛假日期間南90線僅限單向往土溝方向通行，土溝小蘋果便利商店往阿匹婆商店方向車輛禁止進入及通行，須改沿南91往南89方向繞行。除公務車輛、公車、緊急消防救護車輛禁止車輛通行。木棉花主花道禁止任何車輛進入。

行車路線、停車建議：南二高白河交流道→左轉沿172線道→右轉165線道→大德街→南89開車約10分鐘雙向停車。社區收費停車場1處及遊覽車停車場如圖卡標示。主要賞花區內禁止攤販設攤停放車輛。