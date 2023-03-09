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台南好康來了！憑截圖或拍照就能免費體驗科技運動3次

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市「運動99，健康久久」運動體驗活動海報。圖／衛生局提供
台南市「運動99，健康久久」運動體驗活動海報。圖／衛生局提供

為推廣民眾多運動台南衛生局與東區「巨力屋能量王國」健身房合作，即日起到3月17日，只要出示活動圖章或海報的截圖或拍照，就能免費在館內運動3次，還有客製化的1對1運動處方指導，限額900人次。

根據國健署在2017年調查，全台各縣市中，台南人中有61%平日的運動量低於WHO建議標準，是最不愛動的縣市。

台南市衛生局表示，特別向衛福部國健署申請經費，結合民間健身房，將運動科技實際與場域結合，希望吸引各年齡層族群加入運動。

為鼓勵更多民眾至「巨力屋能量王國」體驗運動科技器材，與其合作辦理「運動99，健康久久」運動體驗活動，即日起至112年3月17日止，只要截圖或拍照出示活動圖章或海報，並於「巨力屋能量王國」內完成活動報名資料，在活動期間內每人即可體驗最多3次免費「巨力屋運動科技體驗」，內容包含巨力屋全館體驗及專業客製化1對1運動處方指導，限額900人次。

店名：巨力屋能量王國

地址：台南市東區崇德路189號

營業時間：週一至週六7:00-22:30、週日8:00-21:30

聯繫電話：06-2699-599

台南市「運動99，健康久久」運動體驗活動圖章。圖／衛生局提供
台南市「運動99，健康久久」運動體驗活動圖章。圖／衛生局提供

運動 台南 衛生局

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