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嘉義縣6鄉鎮市社福中心啟用提供整合性服務 落實社會安全網

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府因應社會福利需求多樣化，配合中央政策執行強化社會安全網計畫，確保民眾所處環境出現危機，可以保有生存所需的基本能力，在縣內6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心，提供民眾整合性社會福利服務。

社會局說，目前已設置6處：民雄、水上、中埔、竹崎、朴子、布袋等6鄉鎮 市社會福利服務中心，服務範圍擴及全縣18鄉鎮，提供弱勢家庭整合性服務，適時連結急難救助、物資或其他社會資源，提供有需求的民眾及家戶最適當的服務

社福中心透過「以家庭為核心、以社區為基礎」核心概念，建置區域型社福體系，提供單一窗口連續性服務，給民眾整合性社會福利服務。

隨著新冠疫情趨緩，民眾開始走向戶外，今年各社會福利服務中心持續規畫相關活動，如親子手作、親子互動式桌遊、親子共讀 (繪本)、親子按摩、親職教養課程、親職團體、兒少職涯探索、兒少營隊、志工培訓，歡迎鄉親踴躍參與。

社會局長張翠瑤說，民眾發現有生活陷困民眾，可尋求社福中心專業人員協助，改善家庭環境。鄉親也可就近參加社福中心辦理的活動，相關訊息可上縣社會局網站及各社福中心臉書粉絲專頁。

嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府在6鄉鎮市共設置6處社會福利服務中心。圖／嘉縣府提供

嘉義

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