護阿里山賞櫻遊客安全 嘉義縣衛生局強化山區醫療整備

阿里山櫻花季明天登場，將吸引國內外旅客上山賞花，嘉義縣衛生局為提供旅客完善醫療資源，阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供24小時醫療服務，也已針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，確保民眾安心出遊。

衛生局長趙紋華表示，櫻花季期間吸引上萬名遊客賞花，為了提高偏遠山區就醫可近性及方便性，在石棹設立24小時醫療站；大林慈濟醫院在梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設置假日觀光醫療站，把握搶救黃金時效，保障遊客及民眾生命安全。

趙紋華指出，為維護花季期間遊客飲食安全，衛生局已針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，各項醫療服務已作萬全準備，迎接各地民眾來嘉賞花。

嘉義縣政府指出，阿里山國家風景區涵蓋番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉瑞里風景區、太平雲梯、阿里山鄉等沿線的知名風景區，山路蜿蜓、路途遙遠導致就醫不便，衛生局在阿里山森林遊樂區香林衛生室整合健保署IDS計畫、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫。

由7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，提供完善的24小時緊急醫療網絡服務，輔導聖馬爾定醫院在阿里山公路台18線64公里處設立24小時全年無休的醫療站，阿里山鄉衛生所提供門診、視訊診療及緊急醫療處置救護，維護民眾醫療品質。