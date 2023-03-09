快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

護阿里山賞櫻遊客安全 嘉義縣衛生局強化山區醫療整備

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山櫻花季明天登場，嘉義縣衛生局於阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供完善的24小時緊急醫療服務。圖／嘉義縣政府提供
阿里山櫻花季明天登場，嘉義縣衛生局於阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供完善的24小時緊急醫療服務。圖／嘉義縣政府提供

阿里山櫻花季明天登場，將吸引國內外旅客上山賞花，嘉義縣衛生局為提供旅客完善醫療資源，阿里山香林衛生室及石棹醫療站提供24小時醫療服務，也已針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，確保民眾安心出遊。

衛生局長趙紋華表示，櫻花季期間吸引上萬名遊客賞花，為了提高偏遠山區就醫可近性及方便性，在石棹設立24小時醫療站；大林慈濟醫院在梅山鄉瑞里風景區「瑞里區段製茶共同經營班」辦公室設置假日觀光醫療站，把握搶救黃金時效，保障遊客及民眾生命安全。

趙紋華指出，為維護花季期間遊客飲食安全，衛生局已針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業辦理衛生講習及聯合衛生查核，各項醫療服務已作萬全準備，迎接各地民眾來嘉賞花。

嘉義縣政府指出，阿里山國家風景區涵蓋番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉瑞里風景區、太平雲梯、阿里山鄉等沿線的知名風景區，山路蜿蜓、路途遙遠導致就醫不便，衛生局在阿里山森林遊樂區香林衛生室整合健保署IDS計畫、林務局緊急醫療救護計畫及衛福部觀光地區緊急醫療救護計畫。

由7家急救責任醫院醫護人員及救護車上山輪班駐診，提供完善的24小時緊急醫療網絡服務，輔導聖馬爾定醫院在阿里山公路台18線64公里處設立24小時全年無休的醫療站，阿里山鄉衛生所提供門診、視訊診療及緊急醫療處置救護，維護民眾醫療品質。

衛生局 阿里山 櫻花季

延伸閱讀

影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

阿里山櫻花季本周登場 遊樂區內最新花況賞花景點推薦

住阿里山英迪格兩晚的6萬9千元可以怎麼玩？網PO極限：玩日本兩趟

阿里山英迪格飯店實際開箱 旅客怨：全部房型一定會看到鐵皮屋

相關新聞

影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

春天嘉義超浪漫！繼黃花風鈴木大爆發，另一波紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止，嘉義縣文化觀光局上午舉行宣傳會，...

客家人掃幕稱「掛紙」還要準備一籃染紅色雞蛋是這用途

台南市政府客家事務委員會邀請客籍市民，分享家鄉的「掛紙」習俗。客家人稱掃墓為「掛紙」（gua ziiˋ），從農曆正月15...

南市公益彩券經銷商申請已逾1700件 增加假日受理便民

台南市3月初開始受理第五屆公益彩券經銷商「第一階段資格審查證明」申請，截至3月7日止已受理逾1700件考量部分身心障礙或...

養貓狗要留意！沒節育罰至少5萬台南過去一年開罰10件

犬貓絕育政策上路多年，仍有飼主未依規定為犬貓絕育或提「免絕育申報」，台南市過去一年因民眾檢舉裁罰10件。台南市動保處表示...

台南安南區海南里首座鑽石級綠建築活動中心動土 明年完工

台南市安南區海南里活動中心原本位在大港觀海橋下，因有安全疑慮，市府及公所決定在九份子重劃區海南公園內闢建新活動中心，今天...

嘉義縣響應「為女著紅」活動 貧血不輕忽 女人心安護

嘉義縣衛生局響應「為女著紅」活動，提醒女性注意貧血問題，有貧血現象儘速就醫，讓醫生確認過才安心，邀請民眾明天穿紅衣共同響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦