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影／紫色風暴來襲 嘉義縣紫藤花季起跑 166縣道32個賞花點迎客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅山鄉瑞里村紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止。圖／文觀局提供
梅山鄉瑞里村紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止。圖／文觀局提供

春天嘉義超浪漫！繼黃花風鈴木大爆發，另一波紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止，嘉義縣文化觀光局上午舉行宣傳會，推薦遊客賞玩浪漫紫色山城梅山鄉瑞里村，跟著嘉166縣道暢遊32個賞花點，品嘗道地茶餐，入住特色民宿，喝高山茶、高山咖啡，感受專屬嘉義幸福感！

宣傳活動，樂團小提琴、大提琴合奏樂曲揭開序幕，瑞里民宿、咖啡等觀光業者下山，在會場煮咖啡、展示特色農作小物，洋溢琴音、咖啡香，文觀局長徐佩鈴、水保局南投分局長陳榮俊、阿里山風管處長洪維新及多位議員、來賓，各拿花季宣傳手舉牌，舉行啟動儀式。　

紫藤花季結合阿里山風管處、水保局南投分局、瑞里社區、嘉166觀光協會合辦，賞花期今起到31日止，徐佩鈴說，除賞花行程，推出2周末幼葉林農創市集，7場次166職人領路免費體驗活動，以及特色體驗DIY，讓大家賞花之餘，將瑞里特色農產品買回家，還有「咖啡烘焙體驗」、「槌染DIY」、「茶席體驗」及「揉茶體驗」等DIY，讓遊客旅遊回憶更加豐富！

陳榮俊表示，瑞里生態豐富、氣候舒適，有茶文化深度體驗，水保局推廣咖啡產業，透過咖啡莊園改造，打造多處特色台灣精品咖啡莊園，推出咖啡體驗活動，，本月中旬至4月推優惠活動，提供製茶體驗DIY、咖啡烘焙DIY、咖啡手沖體驗、布料槌染DIY等體驗活動。

文觀局說，瑞里紫藤花季今天開跑，推薦遊客品嘗道地茶料理，以茶入菜美味，搭配166縣道特色民宿，適合安排2天1夜行程，詳細花況可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁查詢。

嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，水保局南投分局長陳榮俊(左)介紹體驗遊程。記者魯永明／攝影　
嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，水保局南投分局長陳榮俊(左)介紹體驗遊程。記者魯永明／攝影　
嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，文觀局長徐佩鈴、水保局南投分局長陳榮俊、阿里山風管處長洪維新及多位議員、來賓，各拿花季宣傳手舉牌，舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影　
嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，文觀局長徐佩鈴、水保局南投分局長陳榮俊、阿里山風管處長洪維新及多位議員、來賓，各拿花季宣傳手舉牌，舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影　
紫藤花宣傳活動，樂團小提琴、大提琴合奏樂曲揭開序幕。記者魯永明／攝影
紫藤花宣傳活動，樂團小提琴、大提琴合奏樂曲揭開序幕。記者魯永明／攝影
里民宿、咖啡等觀光業者下山，在會場煮咖啡、展示特色農作小物。記者魯永明／攝影
里民宿、咖啡等觀光業者下山，在會場煮咖啡、展示特色農作小物。記者魯永明／攝影
梅山鄉瑞里村紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止。圖／文觀局提供
梅山鄉瑞里村紫藤花紫色花海即將來襲，賞花期今起到31日止。圖／文觀局提供
嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，文觀局長徐佩鈴、水保局南投分局長陳榮俊、阿里山風管處長洪維新及多位議員、來賓，各拿花季宣傳手舉牌，舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影　
嘉義縣文觀光上午舉行紫藤花賞花宣傳活動，文觀局長徐佩鈴、水保局南投分局長陳榮俊、阿里山風管處長洪維新及多位議員、來賓，各拿花季宣傳手舉牌，舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影　

咖啡 DIY 嘉義 紫藤花

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