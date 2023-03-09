南市公益彩券經銷商申請已逾1700件 增加假日受理便民

台南市3月初開始受理第五屆公益彩券經銷商「第一階段資格審查證明」申請，截至3月7日止已受理逾1700件考量部分身心障礙或低收入戶及單親家庭民眾，不便於工作日前來申請，社會局11日上午8點半至下午4點半於永華市政中心1樓聯合服務中心辦理，有意申請的民眾可善用假日時段，備齊各項應備文件親自前來洽辦。

社會局長盧禹璁表示，過往公益彩券經銷商資格審查均於上班時間辦理，常有民眾反映請假造成不便，因此今年增加3月4日及3月11日兩個周六假日提供服務，4日當天有70位民眾前來申辦，表示非常便利且不用擔心請假問題，社會局提醒上班時間無法親自前來的申請人可多運用11日假日時間辦理申請。

社會局表示，財政部委由中國信託商業銀行發行公益彩券，該行自3月6日起開始受理第5屆公益彩券經銷商報名作業，為利申請人及早取得資格審查證明文件以如期報名，社會局已於3月1日提前受理資格審查申請，除原有永華、民治及東區3處洽辦窗口外，也於安南區、永康區、歸仁區、善化區、佳里區等公所及玉井區社福中心增設6處據點，便利市民可就近在住家附近申請。

社會局強調申請工作便民第一，中午時段不打烊，民眾只要備妥文件到場，均可於當日立即領取證明書，惟加開5區區公所與玉井社福中心受理申請僅至3月17日止，請有需要的民眾盡早前往申辦。

社會局說明，凡中華民國國籍、年滿18歲，且具工作能力之身心障礙者、低收入單親家庭或原住民，皆可參加公益彩券經銷商之遴選，申請程序須由本人親至辦理，無法委託他人代辦。民眾須備齊申請文件正本至台南市政府永華行政中心的聯合服務中心窗口洽辦。