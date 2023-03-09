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台南安南區海南里首座鑽石級綠建築活動中心動土 明年完工

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影
台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影

台南市安南區海南里活動中心原本位在大港觀海橋下，因有安全疑慮，市府及公所決定在九份子重劃區海南公園內闢建新活動中心，今天舉辦動土儀式，安南區長葉誌明表示，這是台南首座鑽石級綠建築活動中心，預計明年5月底完工。

市長黃偉哲指出，九份子重劃區人口成長迅速，近年市府積極投注各項重大公共建設，如水上運動訓練中心、全民運動館、九份子國中小學等，為安南區發展重點區域之一，因此打造一座符合鑽石級綠建築標章，且結合永續生態、低碳、健全生活機能的活動中心，相信大家都樂見其成。

海南里活動中心原位於中華北路大港觀海橋下，橋下活動空間過於狹小簡陋，且有結構安全的疑慮，經地方民代爭取，市府決定在海南公園內闢建新的活動中心。由地政局實施平均地權基金補助辦理，運用土地出售的盈餘回饋，實現土地正義，並在重劃區內公園用地，以多目標使用方式新建活動中心，總工程經費為6170萬元，新建後為2層建築物，約328坪，預計明年5月底完工。

民政局長姜淋煌表示，打造低碳城市為台南市政府重要政策，該活動中心完工後，將是符合9項綠建築指標的鑽石級綠建築活動中心，安南區公所面臨原物料齊漲、人力短缺等原因影響，歷經多次流標、追加預算經費，終於排除困難順利發包。

葉誌明說，該活動中心除了可提供里民從事文化、教育、社福、集會等多元活動，帶動人文藝術、運動休閒風氣之外，也重視防震、防颱等效能規畫，落實災害發生後的安置功能，讓地方發揮互助、自助的力量，成為在地里民最優質安全的休憩場所。

台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影
台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影
台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影
台南市安南區新設的海南里活動中心將位在海南公園內，今舉行動土儀式。記者鄭維真／攝影

綠建築 重劃區

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