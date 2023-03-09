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嘉義縣響應「為女著紅」活動 貧血不輕忽 女人心安護

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局響應「為女著紅」活動，提醒女性注意貧血問題，有貧血現象儘速就醫。圖／嘉縣府提供
嘉義縣衛生局響應「為女著紅」活動，提醒女性注意貧血問題，有貧血現象儘速就醫。圖／嘉縣府提供

嘉義縣衛生局響應「為女著紅」活動，提醒女性注意貧血問題，有貧血現象儘速就醫，讓醫生確認過才安心，邀請民眾明天穿紅衣共同響應，一起提醒身邊女性朋友，提升對女性心血管健康重視。

黃姓女子對這項活動感到好奇，但她不一定會穿紅衣，她說，她會因為這項活動更注意自己身體健康，她常運動注意健康，仍會因紅血素不足無法捐血，她認識的女性朋友很多貧血，營養不均衡。

衛生局說，台灣女人連線為提高社會對女性心血管健康的關注，自2016年響應國際社會Go Red for Women行動，定每年3月第2個星期五為「為女著紅日」，今年主題「貧血-女人心最重要的小事」，強調貧血會影響女性心血管健康，由於血紅素低，使心臟需要更用力才能將血氧運送到其他器官，導致心臟結構受損，可能引發心臟衰竭。

身體長期處於嚴重貧血的狀態，無法正常運輸血氧，可能導致各器官受損，包括腦部受損、失智症風險提高，最嚴重的情況有可能造成死亡，因此不可輕忽。

國健署統計，2017年至2020年國內育齡婦女 (15-49歲)貧血盛行率為19.08%，平均每5名育齡婦女有1人貧血，不少民眾因症狀 (頭暈、疲累、臉色蒼白、心悸等)短暫且恢復快，便將症狀視為小事。然而貧血反映的是生理現象，也可能是營養不良或是體內有潰瘍、腫瘤等重大疾病。

衛生局長趙紋華表示，貧血原因很多，可能合併其他疾病發生，平時若觀察自己身體狀況不佳，且有出現貧血相關症狀，應盡早就醫檢查，了解貧血原因對症治療，更要預防長期貧血引發嚴重併發症。明天邀請鄉親參與女性貧血及心血管健康行動，一起穿著紅色衣物共同響應「為女著紅日」，關心身邊女性健康。

衛生局 失智症

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