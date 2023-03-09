南市約22萬多盞路燈全更換LED燈 1年可省下近億元電費

台南市分3區換裝LED路燈建置工程，目前剩下第3區溪北約1萬200盞正積極汰換中，預計可提早於6月底，完成全巿約22萬多盞路燈，每年可節省60%的用電量及減少5萬噸的碳排放量。工務局表示，LED燈具較傳統路燈省電、明亮且故障率低，每年更可替市府省下約9500萬元的電費支出，並有9年的保固期。

工務局表示，南市路燈汰換老舊耗能的鈉氣燈為LED燈，歷經2013年「擴大設置LED路燈專案計畫」 及2016年「水銀路燈落日計畫」； 2021年12月起繼續執行「台南市換裝LED路燈建置工程」，將剩餘的約10萬盞老舊耗能的鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈具，總經費約8億8500萬元，分三區域進行，目前一、二區約7萬盞已完成換裝LED路燈，目前溪北第三區還有1萬200多盞積極改裝中。

市長黃偉哲表示，路燈的建置和管理，是提供市民更安全的生活環境中很重要的基礎，隨著LED路燈的更換，不只節省電費，還能達到節能減碳的效果，另外，透過智慧化即時監控路燈狀態，也同時節省行政流程以及維修經費。過去路燈多採用較耗電的鈉氣燈，因為工作溫度高達400度，反而因高熱而造成許多能源的浪費，經過南市府多年的努力，大台南路燈很快就可以全面使用LED燈具。

工務局表示，台南市換裝LED路燈建置工程除了汰換老舊耗能的鈉氣燈外，還建置「台南市智能路燈管理系統」結合科技新功能，其中裝設的1萬盞智能路燈會自動偵測，若出現異常情形還可以自動報修，能夠縮短燈具故障報修時程，保障用路人的安全。