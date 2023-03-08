愛文芒果面臨第4波寒流加上嚴重乾旱 農民：剉咧等
台南愛文芒果進入開花期，玉井、楠西等主要產區果樹全開滿了花，但因日夜溫差大等因素部分出現「酥花」，花萎凋無法授粉，農民擔心下波寒流恐讓酥花災情擴大，且因枯旱太久，若拖到5月還沒雨水，即使結出小果也會因缺水出現掉果或長不大，重恐演2年前百年大旱慘狀。台南區農改場表示，約再過2周就會知道今年的結果率。
台東地區夏雪品種芒果因日夜溫差大，結果率恐剩3成，楠西區果樹產銷班第50班班長楊沁涓說，台南芒果農民很緊張，很關注氣候變化，先前已有3波寒流，還將有第4波，日夜溫差超過10度以上，授粉昆蟲會減少影響授粉，還有空氣髒汙落在果樹上，都會有影響，擔心酥花災情會更擴大。
「乾旱問題更嚴重」！楊沁涓說，若拖到5月還沒有雨水，即使結出小果也會因缺水灌溉，出現掉果或長不大，農民評估若無利可圖，就會直接棄收，重恐演2年前百年大旱的慘狀，農民都「剉咧等」；現在農民都努力找水源，有水的果園一天噴水12小時，水源少的也盡量噴濕樹頭，希望能減少損失。
市府農業局農務科長許文耀表示，今年芒果花盛開，原本預期可豐收，但氣候忽冷忽熱，周日還有一波寒流，授粉昆蟲變少，就會影響結果率，加上乾旱不雨果實會變小，上周已開會將今年芒果評鑑規格往下調整，從475公克至525公克調整為425公克至500公克。
台南區農改場副場長陳昱初說，寒流低溫會影響結果率，已請同仁密切關注氣溫變化；提醒農民先做好白粉病防治，避免花序受損影響結果率，以往3月就有春雨，今年久早不雨，農委會2月底在玉井召開座談會，農民反映要解決長期乾旱，副主委陳駿季責成農水署和水保局研究在平緩山坡地多開闢農塘。
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